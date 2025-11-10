35.59坪頂層現代風住宅，四口之家展現空間美學與生活平衡

編輯 陳思靜｜圖片提供 大雄室內設計Snuper Design

頂層35.59坪的現代風住所，不僅是一處居所，更像是一首描繪生活節奏的詩篇，透過溫暖自然的設計語彙，傳遞出細膩的情感與和諧的氛圍，讓一家四口共築出一個溫馨而優雅的家。



設計之初，屋主與設計團隊即以「實用與舒適」為核心思考。為了讓生活動線更加開闊，原有的一間浴室與臥室被取消，轉而擴大客廳與開放式廚房，使公領域展現通透與明亮的質感。主臥與孩子的房間則分列在兩側，捨棄廊道的設置，讓家人能直覺地走入各自的空間，回歸單純而便利的生活方式。



整體材質與色彩的選擇圍繞著寧靜與穩定。公領域以部分的圓弧造型呼應屋主對流暢線條的偏愛；深棕色磁磚、海島型木地板、灰紋磚相互交織，營造出層次感的地坪表情。電視牆以大理石的細緻紋理展現質材特色，搭配頂級音響，成為全家共享的視聽中心。書房則透過實木貼皮、鍍鈦圓管與石材檯面組構，展現質感與機能的兼容。餐廳中島與餐桌相鄰，背後結合展示櫃與備餐櫃，不僅便利實用，更營造一家人共享天倫的溫馨場景。

位於建物頂層，屋主坐擁全棟最佳視野。設計師選擇直立絲柔百葉窗簾替代一般落地窗簾，能隨光影變化調整角度，甚至可從簾片之間直接穿越，光影得以流瀉一室，讓室內外視野相互交融。成就在都市之上的生活態度展現，即便居住都市仍能自在愜意地擁抱自然。

