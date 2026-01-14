350元爽中大樂透1.1億元！ 幸運兒買法曝 還中了6注參獎

照片是民眾到投注站下注。廖瑞祥攝



13日開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1.1億元。台彩表示，幸運兒買法為電選包牌7個號碼，單組總投注金額350元，該組所投注的7注中，1注中頭獎，另有6注中參獎，得總獎金約1.10億元。

大樂透中獎號碼「02、10、18、19、39、49」，特別號「24」。獎項落在台南市永康區崑山里永大路二段63號的「猜衆電腦投注棧」，業者接受媒體採訪表示，近來，一直夢到店裡開出頭獎，沒想到真的「心想事成」。

