350萬人已準備好領1萬了！普發現金錯過登記看這邊

要聞中心/綜合報導

普發現金1萬元有五種領取方式，選擇「登記入帳」於11月5日開始預登記，截至昨天傍晚，已超過350萬人登記，今（9）日開放登記的是身分證字號尾數8或9的國人。錯過分流登記時間怎麼辦？別擔心，明起將全面開放登記，「不分尾數，符合資格都能登記」。財政部也特別提醒國人，認清普發現金官網「https://10000.gov.tw/」網站連結，以免受騙上當。

新台幣示意圖。（圖／中天新聞）

關於本次普發現金發放資格及領取方式，財政部表示，本次普發現金的發放資格包括國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人及115年4月1日至4月30日國內出生之國民等；領取方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。

廣告 廣告

如果選擇登記入帳，開放登記日起前5日(114年11月5日至114年11月9日)採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，僅對應的身分證統一編號或居留證統一證號尾數符合資格的民眾才能夠登記；114年11月10日開始則不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。

日期及分流順序依序為：

普發現金登記分流登記日。（圖／官網）

財政部指出，「全民+1 政府相挺」普發現金廣宣網站（https://10000.gov.tw）已於23日晚間8時正式上線，民眾點選「點我看廣宣」，即可連結查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」、「捐款資訊」等資訊。至於ATM領現及郵局臨櫃領現部分，預計分別於11月17日及11月24日開放。

行政院提供

行政院提供

行政院提供

財政部強調，本次普發現金，政府絕不會主動發送簡訊或電子郵件通知民眾領錢或登記，內政部警政署也再次提醒全國民眾「防詐四不」原則，包括「不點擊」非官方網址；「不填輸」信用卡資料及驗證碼；「不寄送」存摺、提款卡及密碼；以及「不轉傳」不明連結或簡訊，一旦遇到可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件發生。

延伸閱讀

NCC停擺一年無所作為！賴士葆：可以廢了

NCC人事再遭駁 蘇一峰酸政院：只要敢騙！執政一點都不難

強化邊境管理卓榮泰喊「零信任」 凌濤嗆：國人才對卓內閣零信任