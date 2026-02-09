350萬人注意！「最有效治膝蓋痛方法」曝：吃藥會虐爆心血管、肝腎

記者施春美／台北報導

根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15%，約350萬人受膝關節疼痛之苦。（示意圖／PIXABAY）

據統計，國人膝關節退化盛行率約15%，約350萬人受膝關節疼痛之苦。醫師江守山表示，根據一項納入約萬名患者的統合研究，非藥物療法，包括運動、水療、膝關節支架等最為有效，其療效等同於「非類固醇抗發炎藥」等止痛藥一樣好，「但非類固醇抗發炎藥會帶來胃腸道和心血管風險。」

根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15%，即約有350萬名患者，其中，包括許多年輕人因為運動不當，造成膝蓋的損傷，又未及時接受正規治療，導致關節退化有年輕化的趨勢。

廣告 廣告

別吃藥緩解膝關節炎疼痛 醫師：運動才是王道！

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，民眾不要服用藥物緩解膝關節炎疼痛，運動才是王道！一項去年刊出的研究指出，醫學有很多治療膝關節炎的方法，但沒有一種比運動更有效。

江守山表示，去年刊出的中國內江市第一人民醫院的統合分析，納入139篇隨機對照試驗（RCT），涉及9,644例膝骨關節炎患者，旨在找出最有效的非藥物療法，包括雷射療法、電刺激、支架、鞋墊、肌肉內效貼布、水療、運動和超音波療法。

非藥物減輕膝蓋痛 研究：膝關節支架、運動、水療都有效

研究人員指出，膝關節支架在大多數方面都表現最佳，包括減輕疼痛、改善功能和緩解僵硬。水療（在溫水中進行的運動或治療）在緩解疼痛方面尤其有效；而一般運動也始終有效，可以改善疼痛和身體功能。此外，高強度雷射療法和衝擊波療法也顯示出一定的益處，而超音波療法的療效評分始終最低。

他表示，研究人員表示，膝關節支架、水療和運動是治療膝關節骨關節炎最有效的非藥物療法，其療效與非類固醇抗發炎藥等止痛藥一樣好，而非類固醇抗發炎藥會帶來胃腸道和心血管風險。

更多三立新聞網報導

瘦子猝死頻傳！醫曝「恐怖禍首」：有「3特徵」快就醫檢查

《世紀血案》遭炎上！美女醫逆風相挺：更該「做1事」再拍成電影

「台灣水果」較甜恐害糖尿病？名醫用4字終極解答

水果吃太多會飆血糖、糖尿病？名醫4字解答！快看最新飲食指南

