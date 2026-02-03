350萬頁密檔曝！極樂遊艇竟成殺嬰屠宰場？網友翻出17年前女模尖叫影片

國際中心／綜合報導

淫魔富豪案解密，多名政要和商場名人捲入這樁醜聞。（圖／翻攝自X平台 @HustleBitch_）

美國司法部近日公開第二波艾普斯坦案相關檔案，總量達350萬頁。其中一份FBI訪談紀錄驚爆，一名受害者指控在遊艇上目睹食人、殺嬰等極端暴行，並點名柯林頓、老布希、季辛吉及索羅斯等多位重量級權貴當時皆在場。雖FBI註記該證詞未獲證實，但內容已引發網路熱議，網友更翻出西元2009年墨西哥女模崩潰指控菁英食人的舊影片，認為兩者恐有關聯。

在這批解密的檔案中，編號「31E-NY-3027571」的FBI訪談紀錄成為輿論焦點。該紀錄來自一名白人男性受害者的自述，他聲稱自4歲起便遭受性侵害，並在約8歲時於某艘遊艇上，親眼目睹了令人髮指的暴力行為。據其描述，這些行為超越了普通認知的犯罪範疇，包括虐待、殺害嬰兒並取出內臟，以及駭人聽聞的「食人行為」。

廣告 廣告

富豪淫魔艾普斯坦與多名女子合影，她們的臉部被遮蔽、身分不明。（翻攝House Oversight Committee）

該名受訪者在訪談中進一步拋出震撼彈，指控多位足以左右全球局勢的「總統級權貴」當時身處該遊艇上。遭點名的人士包括美國前總統老布希（George H.W. Bush）、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）以及金融巨鱷索羅斯（George Soros）等人。此外，受訪者更宣稱自己在重度藥物影響下，遭艾普斯坦與美國前總統柯林頓（Bill Clinton）性侵，並描述曾被迫接受羞辱性的身體檢查與利器傷害。然而，FBI在文件中明確註記，該受訪者未能提供任何實質證據，調查人員也無法透過既有線索驗證其說法的真實性。

儘管這些指控尚未獲得證實，但檔案公開後立刻在社群媒體上引發軒然大波。眼尖的網友挖掘出一段2009年拍攝於墨西哥的驚悚影片，試圖佐證檔案中的內容。影片中，年僅21歲的墨西哥模特兒希梅內斯（Gabriela Rico Jiménez）在新萊昂州蒙特雷一間飯店外情緒徹底崩潰，她歇斯底里尖叫，指控剛參加的私人派對中，全球菁英權貴進行了食人行為，高喊：「他們吃了一個人……太噁心了！他們吃了人，這是謀殺！」

畫面顯示，希梅內斯隨後被警員強行帶離現場，此後便銷聲匿跡，未再公開露面。隨著艾普斯坦案更多細節曝光，許多網友開始將這份FBI訪談紀錄與當年的女模控訴進行比對，認為兩者在描述「權貴聚會」與「極端食人行為」的情節上有著令人毛骨悚然的呼應，也讓這起涉及全球政商名流的醜聞更加撲朔迷離。

“They ate human flesh”



In 2019, 21-year-old Gabriela Rico Jimenez made statements alleging extreme abuse connected to Jeffrey Epstein



Newly released Epstein-related documents show that some elements she referenced were already known to investigators, though they stop short of… pic.twitter.com/Y0D8GEgHQO — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) January 31, 2026

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

解放軍高層清洗血流成河？何衛東死因成謎 傳多名上將非死即囚

軍委核心幾乎滅團！北京為遮醜恐在台灣周邊發動大規模軍演

台積電新製程戰場開打！高通聯發科挾N2P圍攻 蘋果M6靠設計老本迎戰

中國女賊擁雙重身分穿梭兩岸！指紋揭露「一人分飾2角」檢驚覺國安漏洞

