3500人齊笑20分鐘 日本枚岡神社大笑祈福迎好運

手上舉著笑字牌，在神社宮司帶領下，現場所有民眾都跟著「哈哈哈」地大笑起來。

這是東大阪市的枚岡神社每年舉辦的大笑慶典，今（2025）年聚集了3500人，足足笑了20分鐘。

據說這項活動源自日本神話中的太陽女神天照大神，受到眾神笑聲的吸引而走出洞穴，讓光明重返人間，因此信眾相信在冬至前後向太陽送上笑聲，來年將會幸福、光明、好運連連。

日本民眾吉村和美指出，「當每個人都開懷大笑時，世界就會變得和平，所以我來這裡是為了和大家一起歡笑，我們聚在一起就是為了歡笑。」

廣告 廣告

不只日本有大笑慶典，印度的大笑瑜珈也有異曲同工之妙。根據瑜珈老師的說法，大笑瑜珈模仿小孩般無理由地大笑，並結合瑜珈丹田式呼吸法，讓身體吸入更多氧氣，這樣一來就能刺激腦部分泌內啡肽和多巴胺，對抗壓力荷爾蒙，使人感到快樂放鬆。

笑瑜伽創始人卡塔利亞博士說，「我們的大腦無法區分真正的笑聲和模擬的笑聲，即使只是為了笑而笑，你仍然能獲得同樣的健康益處。」

醫界也認為，大笑有助血管健康，將可降低心血管疾病的發生率。

賓州大學醫學教授米勒表示，「我們知道大笑會與大腦釋放到血管中的化學物質相互作用，會使血管擴張，這種作用還能減少發炎、改善膽固醇水平、降低血栓形成。」

大笑好處多多，既能讓人身心愉悅，還能帶來光明與幸福，凡事多笑笑肯定能讓你充滿正能量。