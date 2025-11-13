3500億美元投資起跳？美台關稅談判持續拉鋸

▲有外媒引述知情人士透露，美國正於台灣持續談判關稅，投資條款或仿效美國與日本、韓國達成的承諾，意即台灣的對美投資承諾金額，可能將介於3500億至5500億美元之間。美台示意圖。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）

[NOWnews今日新聞] 外媒《Politico》12日報導，儘管美國最高法院可能將否決川普政府大部分的關稅措施，但白宮仍在推動與各國的關稅協商，尤其在與中國實現新的貿易緩衝​​後，美國正在加快與台灣、亞洲多國的談判。

《Politico》指出，儘管最高法院最終可能推翻，美國對台灣出口商品課徵20%關稅的決定，但台北仍持續推動與美國的貿易協商，原因在於台灣更擔心美國商務部正在進行的調查，可能導致台灣在全球占主導地位的半導體產業，面臨新關稅。

目前，美國與台灣，正針對協議裡要求台灣大筆投資美國的條款進行拉鋸，該條款仿效美國與日本、韓國達成的承諾，知情人士透露，台灣的投資承諾金額將介於韓國的3500億美元與日本的5500億美元之間，如果美國政府的停擺危機能盡快結束，台灣希望能在本月底前就達成協議。

報導並提到，越南為降低自身20%關稅的談判，同樣沒受美國最高法院可能的裁決影響，越南工貿部長阮鴻延（Nguyễn Hồng Diên）10日已抵達華府，展開新一輪會談。雖然最高法院針對關稅合法性的裁決，確實會帶來不確定性，但美越2國仍願意遵守預定的談判時間表，短期內仍不太可能有重大突破。

另一位了解美台談判情況的知情人士，不太願意預測談判何時會落幕，因為川普反覆無常的個性，經常臨時變卦，直言：「我已經放棄試圖預測川普究竟何時會同意了。」

