35520發煙火點亮淡水八里 新北河濱國際級亮點迎接2026

248251231a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市今（31）日晚間20時26分將上演跨河煙火巨獻，施放高達35520發、長達13分14秒的璀璨煙花。市長侯友宜今日在市政會議聽取水利局專案報告後，誠摯邀請市民朋友今晚前往淡水、八里雙主場，共同觀賞這場國際級的光影饗宴。此次煙火由奧運級法國團隊操刀，結合即將完工的淡江大橋，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，打造全台最具指標性的跨年地標。

侯友宜表示，市府團隊在兼顧防洪安全的前提下，成功將1382公頃的河濱場域翻轉為全齡休憩聖地。特別是「新北大都會公園」轉型成果亮眼，不僅擁有全國最大的「熊猴森樂園」，114年1月至10月更吸引3375萬人次造訪。他強調，新北水岸已透過四季精彩活動，從春紛節到今晚的跨河煙火，發展成市民引以為傲的生活場域，更是全台水岸轉型最具代表性的示範地。

廣告 廣告

新北水利局長宋德仁在「全齡同樂 歡樂無限」報告中提到，新北河濱已建置218公里的單車路網串聯北北基桃，並提供62種全齡遊樂設施與寵物公園，搭配15座友善水岸電梯讓出入更便利。他補充，今晚煙火特別精選八重蕊、五彩瀑布等稀有訂製款，將以璀璨光影勾勒出淡江大橋的建築美學。不論身處淡水或八里，都能同步捕捉零時差的震撼絕美瞬間。

248251231a04

新北高灘處長黃裕斌建議，民眾可前往淡水金色水岸、海關碼頭，以及八里左岸、十三行文化公園等10處最佳觀賞點。今年煙火採取「雙主場」模式施放，為確保交通順暢，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，並配合市府各項管制措施。相關活動與交通疏導資訊，民眾可至活動官網進一步查詢。

透過智慧化管理與多元設施整合，新北市致力於打造更宜居的水岸環境，讓河濱公園成為「從早到晚，從小到老」都適合休閒的首選。今晚的跨河煙火不僅是一場視覺饗宴，更展現了新北市公共空間轉型的軟實力。侯友宜期盼在璀璨花火的陪伴下，與市民一同迎接2026年的到來，感受這座城市的活力與溫度。

照片來源：新北市政府高灘處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北雙和醫院爆性騷案 黃淑君：中央地方政府皆有責

建議款添購水域救援器材 張錦豪助汐止橫科義消裝備升級

【文章轉載請註明出處】