356萬人看過來！0050、0056除息時程、配息金額曝光

二大重量級ETF 0050元大台灣50、0056元大高股息最新配息出爐，每受益權單位分別配發1元及0.866元，同步於22日除息、2月11日發放配息，預計將有超過356萬名投資人將可在農曆過年前領到配息紅包。

二大重量級ETF 0050元大台灣50、0056元大高股息首季配息出籠，每受益權單位分別配發1元及0.866元。（圖/資料照）

台股2006金馬年首個交易日寫下亮眼成績，老牌市值型ETF 0050也傳出配息好消息，元大投信2日公告0050於2026年上半年配息1元，高於前一次配息的0.36元，以2日收盤價66.95元換算，單季殖利率為1.49％。

0050在2025年完成分割及調整費用率帶動下，推升規模、投資人數大幅成長，2025封關規模站穩兆元，投資人數大增逾126萬人，最新數據達203.57萬人，淨申購金額更以逾3,330億元橫掃全市場。法人預料，本次0050除息進一步掀起市場熱潮，且具備秒填息機會。

0050、0056最新配息出爐。（圖/資料照）

投信分析，市值型ETF特性為貼近台股行情，隨著2025年台股大漲，市值型ETF在有全年績效的台股ETF中贏過89％。且0050並非僅取得大盤報酬，在資金青睞指標權值股下，台灣50指數2025年含息報酬率37.5％，再度超越加權股價指數含息報酬率的29.5％，近10年差異更擴大至509.1％與399.3％，研判在調降經理費率與分割後，有利小資存股、低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。

0056則是公告第一季配息，為連三季配息持平0.866元，將在1月20日第二階段公告確定配息金額，1月22日除息，參與配息最晚須在21日買進。而0056在2026年第一季除息後，連續配息紀錄將進入第16年，以2日收盤價37.01元計算的殖利率為2.34％。

截至2025年12月31日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.73元、包含資本利得的資本平準金約6.97元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

元大高股息ETF研究團隊指出，0056是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。

面對台股轉為以AI為成長動能，0056現階段相關成分股比重近4成，具高度獲利成長潛力，在企業獲利預期提升，進而挹注現金股利發放下，反映高股息投資特色。（文/工商時報陳昱光）

※本文授權自工商時報，原文見此。

