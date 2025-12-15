358天副市長 楊瓊瓔獨具行政經歷

國民黨立委楊瓊瓔接受本報專訪，誓言在盧秀燕打下的堅實基礎上，加速推動大台中建設。（陳淑娥攝）

國民黨立委楊瓊瓔上月28日以「我準備好了」宣布參加台中市長黨內初選，她接受本報專訪強調，自己當過358天副市長，獨具行政經驗優勢，並首度完整闡述擘畫城市發展3大願景，包括交通任意門、經濟雙引擎及全民好生活。她多次「感謝盧秀燕市長」，誓言在盧打下的堅實基礎上，加速推動大台中建設。

民進黨10月確定由立委何欣純角逐台中市長並全力備戰，國民黨立院副院長江啟臣雖頻被點名，但前天才表態爭取黨內提名。楊瓊瓔上月底率先宣布參加黨內初選，部分地方人士盼以徵召避免裂痕。楊昨指出，國民黨是民主政黨，依照中常會通過的提名機制，是政治人物負責任的態度。

她強調，良性競爭反而能激勵候選人展現最佳樣態，確保國民黨推出最符合市民期待、最具當選實力的最強候選人。「姊弟登山，彼此扶持，沒有所謂分裂。」她舉例7年前台中市長選舉，江啟臣全力輔選盧秀燕，「不管誰出線都要團結一致，輔選成功」。

對目前檯面上3位擬參選人，楊瓊瓔分析，她投身政治30幾年，有擔任358天副市長的行政經驗，熟悉行政體系運作及眉角，獨具的優勢讓她如虎添翼；江在國際領域是非常優秀的人才；何具執政包袱，中火案不敢說「NO」，在中央不敢替台中市民發聲，選民要的是能真正不分藍綠白、敢做對的事的人。

楊瓊瓔首度完整闡述擘畫城市發展的3大願景，包括一、交通任意門：力拚捷運藍線快速完工、推動屯區捷運環狀線、加速山海線鐵路高架化，打造便捷交通網。二、經濟雙引擎：加速打造大肚山科技廊帶、推動「台灣矽谷走廊」，並力促會展中心第二期完成，串聯空海港，振興會展經濟。

三、全民好生活：深化公托倍增2.0、提供「生養教育一條龍」全程支持政策，並落實一里一長照據點。楊自信說，她獨具行政經驗，提出的願景「不是只有口號」，而是絕對能落實的行動方案。

楊瓊瓔多次強調不管誰出線，大家共同目標就是「盧市長打下的根基，我們要穩定、持續且無縫接軌該政策方向，這非常、非常重要」。