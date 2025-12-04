36位藝人攜手響應《藝起愛非揚》公益義賣 為非洲孤兒募集教育與醫療資源

▲ACC的院生表演熱情洋溢的非洲傳統舞蹈。

【記者 丁倩／台北 報導】由陳子強、陳謙文、王燦三位公益大使共同發起的《「藝」起愛「非」揚》ACC公益義賣活動，12月4日在台北市客家文化中心舉辦記者會，正式宣布為期四天的公益義賣起跑。主辦單位表示，此次活動旨在為非洲孤兒募集教育與醫療資源，所有義賣收入將全數捐予阿彌陀佛關懷中心（ACC），協助院童獲得更完善的照護。

開場表演文化交流展現活力！記者會由知名藝人余政鴻擔任主持人，氣氛熱烈。由賴索託ACC院童帶來傳統非洲舞蹈揭開序幕，鼓點強烈、舞步充滿律動，瞬間吸引全場目光。緊接著年僅五歲的小小院童班演出《你笑起來真好看》童舞，純真笑容和稚嫩舞步打動觀眾。壓軸節目由高中、國中與國小學生共同呈現武術功夫秀，包括刀術、三節棍等多項武術套路，動作俐落、氣勢磅礴，贏得滿堂喝采。

▲「藝起愛非揚」公益義賣活動由知名藝人陳子強（右)、陳謙文共同發起。

36位藝人愛心響應義賣品琳瑯滿目！此次公益義賣共有 36位藝人熱情響應，包括：大牙、方馨、王振復、王樂妍、王燦、布蘭妮、江宏恩、江國賓、余政鴻、兵家綺、吳申梅、巫宗翰、林小樓、林昀希、姚采穎、胡嘉愛、胡翡翠、唐玲、馬靚農、高允漢、高欣欣、梁佑南、陳子強、陳珮騏、陳謙文、陳立芹、華千涵、黃少棋、黃鳳儀、黃導爆爆、楊小黎、潘映竹、鮑正芳、謝承均、簡沛恩、蘇霈等人。藝人與企業提供私人物品限量收藏與公益商品作為義賣，實際行動支持ACC在非洲長期推動的慈善計畫。

協辦單位與貴賓致詞呼籲全民加入公益，活動由康見國際股份有限公司協辦，儲備董事涂瑛真及MDC百萬俱樂部夥伴共同贊助支持。ACC秘書長林青嶔表示，希望社會各界能持續伸出援手，讓院童擁有更安全的成長環境與教育機會。普賢教育基金會執行長陳阡蕙則強調「每一分支持都可能改變一個孩子的未來。」並呼籲民眾踴躍參與，將愛延伸至非洲大地。

▲活動結束後，愛心藝人代表與ACC的院生快樂合影。

ACC長期深耕非洲成果具永續性！ACC自1992年起深耕非洲多國，以教育與慈善結合的方式提供長期援助，至今已陪伴超過 2,000 名孩童成長。主辦單位指出，公益義賣不僅是物品傳遞，更代表跨國文化交流與教育投資。許多受助院童在長大後成為教師、醫事人員與社會工作者，回饋社群，使善款真正達成永續循環。活動中主辦單位向長期支持者頒發感謝狀，並安排ACC院童與台灣善心人士合影，為活動畫下溫暖且充滿力量的句點！

「藝起愛非揚—明星義賣」自即日起至 2025年12月7日 每日 9:00–17:30 在台北客家文化中心3樓舉行。現場設有多個公益攤位與互動活動，歡迎民眾到場支持，用行動陪伴非洲孤兒擁抱更好的未來！（照片記者丁倩拍攝）