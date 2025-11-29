36億低收供暖補助遲未發放 國會小組致函衛生部長終到位

受前陣子聯邦政府停擺影響，不少援助計畫的經費暫停發放，包括低收入家庭能源援助計畫(Low Income Home Energy Assistance Program，HEAP)，使一些貧困家庭擔心要過一個沒有供暖的寒冷冬季。在聯邦政府恢復運作半個月後，撥款終於到位，大約36億元的補助款已於28日發放給各州及原住民部落。

綜合美聯社等報導，全國能源援助主任協會(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)執行董事沃爾夫( Mark Wolfe)28日發聲明說，「隨著冬季的到來，有需要的家庭終於可以獲得援助，確保取暖過冬。」他又指LIHEAP資金的發放至關重要，而且早就應該要到位。

HEAP於1981年創設，範圍涵蓋全美，目前有590萬個家庭受補助。該計畫採用聯邦與州政府合作模式，由聯邦衛生部(HHS)監督，目的是協助低收入家庭支付水電費、天然氣費及散裝燃料如取暖油、丙烷等。每年根據特定公式獲得聯邦資金，各州負責具體處理。

國會本應從10月1日開始的新財年提供新一年的「HEAP」經費，各州一般在11月初就會收到。雖說受聯邦政府停擺影響，然而11月12日結束長達43天停擺後，撥款仍遲遲未發。

由兩黨眾院議員組成的一個國會小組，24日致函衛生部長小甘迺迪，敦促他須在11月30日前發放LIHEAP經費。他們指出，鑑於許多地區的供暖季節已經開始，因此撥款刻不容緩，尤其是對於使用家用燃油或丙烷取暖的家庭而言更為重要。

沃爾夫說，在590萬個LIHEAP補助家庭裡，高達68%也接受糧食券(SNAP)援助，政府停擺期間，這兩個項目的撥款遭到延誤，「使許多家庭處於飢寒交迫境況，比以往更加艱難。」

他表示，任何經費延遲都將給弱勢民眾帶來困難，雖然款項終於到位及發放而令人欣喜，然而援助需求仍然巨大，尤其是能源價格不斷上漲的情況下，家庭拖欠公用事業費用仍接近歷史最高水平。

