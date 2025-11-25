36公分最萌身高差！鍾欣凌、信「嘉義約會」噴粉紅泡泡
華語版《我們的藍調時光》日前到嘉義市出外景，主要拍攝鍾欣凌與蘇見信（信）重逢後約會的戲碼，可以看到信為了配合鍾欣凌特別站八字合照，兩人呈現36公分的最萌身高差，充滿導演林子平之前想要的「粉紅泡泡」。不過有別於鍾欣凌在嘉義吃吃喝喝很開心，信卻因為台詞太多，壓力備增。
柴智屏擔任總製作人的華語版《我們的藍調時光》共14集，斥資2億元台幣製作。除了主場景澎湖外，日前也到嘉義市出外景，柴智屏表示，「我們要選擇鍾欣凌和信學生時期和20多年後重逢約會的地點，從澎湖要出去玩，要省錢又要省時，搭船最近的地點就是嘉義。另一方面要能同時呈現20多年前的復古氛圍，嘉義可以找到小吃老街，也有像原是嘉義市史蹟博物館的昭和18這種整修過的古蹟，再適合不過。特別感謝嘉義市政府和嘉義耐斯王子大飯店在拍攝時給予大力支持。」
鍾欣凌到嘉義拍攝很開心，因為是趟美食之旅，「我小時候跟爸媽有到嘉義玩，印象有到圓環，吃到好吃的西魯肉、水晶餃，這次來拍戲每天吃吃喝喝好有趣。」她也很喜歡昭和18，「日式建築像神社，一進去就聞到很香的木頭味道，我幻想有個這樣的房子有多高興，但馬上被信和導演吐槽，如果有這樣的房子，很難打掃，很容易有白蟻。」
鍾欣凌在《我們的藍調時光》與信配對，不過兩人有著36公分的最萌身高差，拍戲會不會很辛苦？鍾欣凌笑說：「我覺得滿好的，因為我們平常都是低頭看手機，會覺得脖子很痠，醫生就說要反方向，那我想說那就看信好了，他好高，長的帥、身材又好，就會覺得好佩服他。」
至於兩人的CP有沒有達到導演想要的「粉紅泡泡」？鍾欣凌說：「我覺得有耶！因為我們不算熟，反而有那種很久沒見面的尷尬和害羞，尤其他很可愛，話不多，但會很深情的看著妳，讓人覺得很害羞。」為了讓兩人在很短時間變得比較親密，兩人會常一起聊天，很需要人照顧的信也讓鍾欣凌母愛噴發，會常提醒他要吃飯、帶錢包，讓兩人距離拉近。
信也很喜歡嘉義，因為這裡有「剛剛好的陽光、剛剛好的人情味、好吃的食物，還有剛剛好能入戲的空氣。」不過他到嘉義出外景從頭到尾壓力都很大，「因為我比較需要培養情緒的場次都在嘉義，所以在嘉義拍戲對我來說不好玩，但卻非常深刻。」有別於鍾欣凌覺得兩人有「粉紅泡泡」，信反而覺得導演要的「粉紅泡泡」在嘉義比較少，因為雖然兩人在約會，但想借錢的信其實一直擔心謊言被拆穿，跟鍾欣凌心情大不同。
信最大的壓力來源是台詞很多，「嘉義都是我的戲，台詞好多，比背歌詞還難。」為了增加記憶力，信會分飾兩角，提前把他和鍾欣凌的對話錄起來反覆聽，不過他的反串卻被鍾欣凌虧「這不像我。」
