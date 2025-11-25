36公分最萌身高差 鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義約會噴「粉紅泡泡」

信（右）拍《我們的藍調時光》餵鍾欣凌吃東西，呈現粉紅泡泡。（米神國際）

華語版《我們的藍調時光》日前到嘉義市出外景，主要拍攝鍾欣凌與蘇見信（信）重逢後約會的戲碼，可以看到信為了配合鍾欣凌特別站八字合照，2人呈現36公分的最萌身高差，充滿導演林子平之前想要的「粉紅泡泡」。不過有別於鍾欣凌在嘉義吃吃喝喝很開心，信卻因為台詞太多，壓力備增。

柴智屏擔任總製作人的華語版《我們的藍調時光》除了主場景澎湖外，日前也到嘉義市出外景，柴智屏表示，「我們要選擇鍾欣凌和信學生時期和20多年後重逢約會的地點，從澎湖要出去玩，要省錢又要省時，搭船最近的地點就是嘉義。另一方面要能同時呈現20多年前的復古氛圍，嘉義可以找到小吃老街，也有像原是嘉義市史蹟博物館的昭和18這種整修過的古蹟，再適合不過。最後也特別感謝嘉義市政府和嘉義耐斯王子大飯店在拍攝時給予大力支持。」

鍾欣凌到嘉義拍攝很開心，因為是趟美食之旅，「我小時候跟爸媽有到嘉義玩，印象有到圓環，吃到好吃的西魯肉、水晶餃，這次來拍戲每天吃吃喝喝好有趣。」她也很喜歡昭和18，「日式建築像神社，一進去就聞到很香的木頭味道，我幻想有個這樣的房子有多高興，但馬上被信和導演吐槽，如果有這樣的房子，很難打掃，很容易有白蟻。」

鍾欣凌（左）和信在《我們的藍調時光》逛夜市，有著36公分的最萌身高差。（米神國際）

鍾欣凌在《我們的藍調時光》與信配對，不過2人有著36公分的最萌身高差，拍戲會不會很辛苦，鍾欣凌笑說：「我覺得滿好的，因為我們平常都是低頭看手機，會覺得脖子很痠，醫生就說要反方向，那我想說那就看信好了，他好高，長的帥、身材又好，就會覺得好佩服他。」

至於2人的CP有沒有達到導演想要的「粉紅泡泡」？鍾欣凌說：「我覺得有耶！因為我們不算熟，反而有那種很久沒見面的尷尬和害羞，尤其他很可愛，話不多，但會很深情的看著妳，讓人覺得很害羞。」為了讓2人在很短時間變得比較親密，2人會常一起聊天，很需要人照顧的信也讓鍾欣凌母愛噴發，會常提醒他要吃飯、帶錢包，讓2人距離拉近。

信（左）拍《我們的藍調時光》很貼心，為了配合鍾欣凌特別站八字合照。（米神國際）

信也很喜歡嘉義，因為這裡有「剛剛好的陽光、剛剛好的人情味、好吃的食物，還有剛剛好能入戲的空氣。」不過他到嘉義出外景從頭到尾壓力都很大，「因為我比較需要培養情緒的場次都在嘉義，所以在嘉義拍戲對我來說不好玩，但卻非常深刻。」有別於鍾欣凌覺得2人有「粉紅泡泡」，信反而覺得導演要的「粉紅泡泡」在嘉義比較少，因為雖然2人在約會，但想借錢的信其實一直擔心謊言被拆穿，跟鍾欣凌心情大不同。

信最大的壓力來源是台詞很多，「嘉義都是我的戲，台詞好多，比背歌詞還難。」為了增加記憶力，信會分飾兩角，提前把他和鍾欣凌的對話錄起來反覆聽，不過他的反串卻被鍾欣凌虧「這不像我。」

