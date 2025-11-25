36公分超萌身高差！鍾欣凌與信嘉義約會 狂冒粉紅泡泡

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

華語版《我們的藍調時光》日前到嘉義市出外景，主要拍攝鍾欣凌與信（蘇見信）重逢後約會的戲碼，可以看到信為了配合鍾欣凌特別站八字合照，兩人呈現36公分的最萌身高差，拍攝過程充滿粉紅泡泡。而有別於鍾欣凌在嘉義吃吃喝喝很開心，信卻因為台詞太多，壓力備增。

鍾欣凌（左）和信在《我們的藍調時光》逛夜市，有著36公分的最萌身高差。（圖／米神國際提供）

華語版《我們的藍調時光》除主場景澎湖外，日前也到嘉義市出外景。對此，鍾欣凌坦言很開心，因為是趟美食之旅。由於鍾欣凌在《我們的藍調時光》與信有著36公分的身高差，被問到拍戲會不會很辛苦，鍾欣凌笑說：「我覺得滿好的，因為我們平常都是低頭看手機，會覺得脖子很痠，醫生就說要反方向，那我想說那就看信好了，他好高，長的帥、身材又好，就會覺得好佩服他。」

至於兩人的CP有沒有達到導演想要的粉紅泡泡？鍾欣凌說：「我覺得有耶！因為我們不算熟，反而有那種很久沒見面的尷尬和害羞，尤其他很可愛，話不多，但會很深情的看著妳，讓人覺得很害羞。」但有別於鍾欣凌覺得兩人有「粉紅泡泡」，信反而覺得導演要的「粉紅泡泡」在嘉義比較少，因為雖然兩人在約會，但想借錢的信其實一直擔心謊言被拆穿，跟鍾欣凌心情大不同。

此外，信坦言，自己最大的壓力來源是台詞很多，「嘉義都是我的戲，台詞好多，比背歌詞還難。」為了增加記憶力，信會分飾兩角，提前把他和鍾欣凌的對話錄起來反覆聽，不過他的反串卻被鍾欣凌虧「這不像我。」





