36化學兵群煙幕營普測 展現專業戰力
記者黃清衛／綜合報導
為驗證部隊平時訓練成效，36化學兵群煙幕營日前接受化生放核訓練中心「基地普測測驗」，課目涵蓋「連指揮所開設」、「測後作業」、「偵消任務固定班 」及「排綜合演練」等項目；官兵依序完成各項程序、口訣與專業動作，展現平時扎實訓練成果，並透過「以測驗帶動訓練」，使官兵熟稔煙幕本職能力，強化任務執行效能，為後續測考奠定堅實根基。
測驗全程官兵秉持嚴謹態度，各項動作依令執行、各班協同配合順暢，充分展現高度專注與專業素養，幹部並依測驗節奏適時指導重點，使官兵於實作過程中更能掌握戰術動作，落實「戰訓合一」目標，強化整體作戰支援能力。
營長巫中校表示，化學兵不僅能夠實施消毒任務，回歸戰備面，煙幕部隊還具施放大範圍煙幕的能力，有效隱蔽自身部隊行蹤，同時遲滯敵軍攻勢，藉由本次普測，不僅能驗證官兵平時訓練成效，也能提升臨戰應處能力；期勉官兵持續精進學能，以人安、物安為前提完成各項鑑測，為單位爭取佳績，展現化學兵部隊堅實、專業的戰力。
36化學兵群煙幕營透過「以測驗帶動訓練」，提升施放大範圍煙幕的能力，強化任務執行效能。（36化學兵群提供）
