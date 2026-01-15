【36化學兵群煙幕營煙幕3連期末鑑測】磨練體力、默契 提升保家衛國戰力

記者葉軒瑜／專訪

陸軍36化學兵群煙幕營煙幕3連基地期末鑑測昨日圓滿完成，不僅有效驗證官兵專業能力發揮，資淺人員在幹部帶領下也顯著提升戰技，進一步強化單位整體戰力。煙幕3連副班長白家倫中士表示，此次主要負責發煙陣地構築與發煙器全般操作，從偽裝設置、陣地選定到發煙器定位，每個環節都必須依照準則和以往累積的經驗判斷，同時發煙任務在能見度低的時段執行，須在有限時間內完成散兵坑挖掘等作業，考驗自身體力與團隊默契，也培養在壓力下依程序作業的能力。

廣告 廣告

白家倫進一步指出，要形成穩定的煙幕帶不僅講求燃油補給、流量控制與器材監控等細節，也需要與測候所密切通聯，進而掌握資料數據與現地判斷，而要達成以上條件，皆須透過反覆訓練培養瞬間反應，同時也是化學兵在實戰應變上不可或缺的專業價值。

1年期義務役林佳緯一兵則分享，首次參與基地期末鑑測雖然緊張，但在幹部帶領下逐步熟悉實戰化發煙流程，從器材搬運到實際執行發煙任務，都讓他對任務全貌及軍事專業有更深刻的認知，戰技也顯著提升；如此不僅讓他更確定從軍意向，並在未來能把這段訓練經驗化為養分，提升保家衛國的戰力。