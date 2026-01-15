36化學兵群煙幕營煙幕3連期末鑑測 驗證支援作戰效能

記者葉軒瑜／雲林報導

陸軍36化學兵群煙幕營煙幕3連昨日實施基地期末鑑測，運用M3A3機械發煙器及M1煙幕罐等裝備，於拂曉時刻結合想定狀況完成發煙任務，模擬掩護主力部隊展開灘岸反擊。官兵依程序完成陣地架設、發煙線配置、測候所設置等程序，有效強化支援作戰效能。

結合地形、風向 實施拂曉發煙演練

為驗證部隊基地訓練成效，36化學兵群煙幕營煙幕3連昨日在雲林地區海岸，依據實戰化訓練想定，結合地形、風向等條件於拂曉時刻展開發煙作業。官兵沿海岸線部署長達100公尺以上發煙線，並配合測候所蒐集風速等數據，即時調整發煙密度與位置，同時透過長時間不間斷發煙，測試M3A3機械發煙器實際負荷效能及油耗，期全面檢視單位持續作戰能力。

過程中，官兵合力將重達200公斤以上油桶與發煙器材搬運至海岸線布置，並依現地地形完成發煙器定位與偽裝網架設作業。測候所編組則同步展開觀測，持續蒐集風向、風速及氣流變化等數據，並即時回傳指揮所，作為調整發煙位置及時機等重要依據，確保煙幕能有效覆蓋預定區域，發揮作戰掩護效果。

隨發煙命令下達，滾滾濃煙形成穩定白色屏障，模擬掩護主力部隊行動，官兵於過程中持續監控煙幕效果，並依油耗情形實施燃油補給，同時點燃M1式煙幕罐，確保發煙作業不中斷，透過長時間連續發煙與即時補給作業，有效驗證化學兵部隊於作戰階段的掩護與支援效能。

官兵沿海岸線部署長達100公尺以上發煙線。（記者葉軒瑜攝）

官兵於過程操作發煙機持續監控煙幕效果。（記者葉軒瑜攝）

官兵透過長時間連續發煙，同步訓練即時補給作業。（記者葉軒瑜攝）