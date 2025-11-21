36小時不間斷 國臺交80週年活動全面登陸衛武營

NTSO國立臺灣交響樂團將於今(廿一)至廿二日在衛武營國家藝術文化中心推出八十週年系列活動，一連兩天由音樂廳延伸至戶外劇場，共帶來五場正式音樂會及一場校園團隊演出，節目包含《水藍，陳毓襄與國臺交》、三場《交響大會串》、《我的音樂伸展台》，以及壓軸戶外節目《NTSO交響派對-重返經典》，呈現跨場域、跨世代、跨樂種的多層次藝術風景，邀請民眾以各種方式走進音樂，與國臺交一同慶祝八十週年。(見圖)

主辦單位今(廿一)日說明，於衛武營音樂廳率先登場的《水藍，陳毓襄與國臺交》，由首席客席指揮水藍與駐團藝術家陳毓襄攜手演出，節目涵蓋葛利格《A小調鋼琴協奏曲》、西貝流士《D大調第二號交響曲》，並世界首演作曲家張菁珊受委託創作的《八十新章》，以當代音樂語彙向國臺交八十週年致敬。水藍細膩的北歐詮釋與陳毓襄純熟、深情的音色相互映襯，使整場演出成為系列活動的亮點之一。

廣告 廣告

明日於衛武營音樂廳接力上演的三場《交響大會串》，展現民間樂團與國家樂團共同打造多元音樂版圖的精神；上午由吳庭毓指揮龍潭愛樂管弦樂團帶來《當孟德爾頌聽見張雨生》，以十九世紀歐洲浪漫與二十世紀華語流行對話，呈現跨時代的文化連結；下午由廖嘉弘率領台北世紀交響樂團以《歡慶‧神聖的火花‧小約翰史特勞斯二百週年》重現維也納圓舞曲傳統，亦透過廖氏父子與國臺交自「省交」時代的深厚淵源，象徵跨世代的音樂承續；傍晚則由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團、高雄室內合唱團，並與華洲園掌中戲團跨界合作，以鍾耀光《媽祖傳奇》與貝多芬《第九號交響曲》連結傳統戲劇、合唱與古典音樂等多重藝術語彙，創造具臺灣文化特色的舞台景觀。

夜間戶外壓軸的《NTSO交響派對-重返經典》由指揮楊智欽領軍國立臺灣交響樂團，邀集金曲歌手邵大倫、曹雅雯、荒山亮、黃妃、陳勢安、梁文音、李翊君共同演出，節目以交響編制重新詮釋一九七○-二○二○年代臺灣經典電視劇主題曲，包括《包青天》、《星星知我心》、《情非得已》、《天后》等跨世代旋律，在星空下勾起民眾共同記憶，象徵流行文化與交響樂的美麗交會。在正式演出前，由高泰國中直笛團與新埤國中玩埤合唱團帶來《我的音樂伸展台》，以青春澄澈的音色為夜晚暖場，也展現國臺交長期深耕音樂教育與藝文推廣的成果。

透過在衛武營展開的系列活動，國臺交以跨界、跨域與跨世代的企劃，使古典音樂在不同場域被重新看見。國臺交團長歐陽慧剛表示，八十週年不只是歷史的刻度，更是下一個八十年的起點，未來我們將持續以音樂回應社會、擁抱多元文化，並與這片土地同行；國臺交將在既有的藝術基礎上，以更開放的思維持續推動音樂創作、藝術教育與文化連結，讓世界透過音樂聽見臺灣。

音樂會資訊請詳閱NTSO官網(https://www.ntso.gov.tw/)。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活(https://reurl.cc/7VYo25)或電洽○四-二三三九一一四一分機一五三。