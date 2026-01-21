36歲侯彥西認愛大4歲女友！不婚不生原因曝光 嚴正嵐熬過育嬰崩潰期不想生二胎

侯彥西（右）與嚴正嵐劇中飾演夫妻。大愛提供

36歲的侯彥西為《大愛街二巷》在關渡人文靜思堂的攝影棚殺青受訪，認了與大4歲的圈外女友已交往3年，但兩人有共識現階段還不會結婚，就算結婚也不會生小孩，自認：「我自己就是一個小孩。」因哥哥已結婚有小孩，因此爸媽也不會催他。

至於不生小孩的原因，侯彥西透露是因覺得媽媽很辛苦，尤其自己也幼稚，另一半等於要一次帶兩個小孩。剛開始交往時，他就有向女友表達不想生小孩的想法，女友原本雖然想結婚，但現在想法也慢慢改變。不過侯彥西還是希望給對方家人有好印象，過年期間也會去拜年。

夏靖庭（左起）、嚴正嵐、侯彥西、柯素雲在《大愛街二巷》攝影棚殺青。大愛提供

夏靖庭認同嚴正嵐沒體力生二胎

與侯彥西同年的嚴正嵐則與老公育有一個快4歲的兒子，她回憶，剛從月子中心回家時很崩潰，寶寶一直狂哭，身為音樂人的老公還想把小孩推到錄音室隔音。不過現在兒子已經很懂事，有暗示爸媽想要弟弟或妹妹，但直呼自己體力上無法負荷。

嚴正嵐（左）、侯彥西為《大愛街二巷》開箱攝影棚。大愛提供

61歲的夏靖庭老來得子，兩個兒子才讀國小，親身體驗之下，認同嚴正嵐沒體力生二胎的想法。雖然兩個兒子很皮，讓他有時快抓狂，但他有空就陪小孩，「我自己小時候期待的事，現在都做在孩子身上。」



藍正龍離婚2年變身總舖師？坦言「不小心考到證照」 睽違10年合體隋棠「闖雪梨辦桌」