36歲侯彥西認愛小4歲圈外女友 穩交3年婚姻想法不同調

【緯來新聞網】導演葉天倫率演員侯彥西、嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲今（21日）出席大愛喜劇《大愛街二巷》殺青記者會時，36歲的侯彥西認愛和和小4歲的圈外人交往三年，但比起同劇演員們都結婚生子，不打算生小孩的他大方說：「不排斥但也沒有想結婚，對方想結婚，我也有老實跟她講我的講法，她一開始有說想結婚，但慢慢的就有說好像不一定要結婚，現在就是看感覺。」兩人目前已經見過彼此父母，穩定交往中。

侯彥西認愛交往圈外女友，劇中與嚴正嵐演出夫妻。（圖／攝影組）

侯彥西和女友有共識不生小孩，他坦言「怕（孩子的）媽媽會很辛苦」，自己就是被葉天倫說很皮的侯彥西被問媽媽對他會不會很頭痛，他驕傲的說：「我跟我媽感情很好耶，我還會打她屁股。」不僅如此，還會跟媽媽玩摔角、捏爸爸的胸部，親子之間零距離。但其實，侯彥西從台中上台北唸書時，曾有四、五年減少和家人連繫，也因為那段時間，他學會如何和家人相處，一家人之前如今感情很好。

侯彥西、嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲拍戲拍出好感情。（圖／攝影組）

夏靖庭育有六歲、七歲兒子，兩個兒子也很皮，他抱怨說：「早上去趕校車，就跟你慢慢吃，說來不及也一樣維持速度，洗澡叫了十次都不去！」他說會忍不住揍小孩屁股，但就是打不怕，說是這麼說，但導演葉天倫透露，夏靖庭在片場都會跟小孩視訊，天天循循善誘問吃飯沒，不要惹媽媽生氣，他笑說：「因為媽媽生氣，倒霉的就是我。」

導演葉天倫率演員侯彥西、嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲出席大愛喜劇《大愛街二巷》殺青記者會。（圖／攝影組）

嚴正嵐愛子「寶寶」快四歲，她回憶剛出月中的時光「像是永不殺青的一場戲」，她說：「剛帶回來得時候一直哭，我體力、沒輒真的是爬著過去的，老公還一度想把他推到錄音室隔音，被我制止。」但兒子現在帶出去大家都會誇獎是天使，「很聰明！現在講了都聽得懂，還滿會照顧小小孩、小動物。」日前兒子還會拿奶嘴給自己小時候的照片，被問有沒有二胎計劃，一旁的夏靖庭搖頭直說：「兩個真的...。」嚴正嵐也負荷體力上真的不行，因此目前沒有二胎計劃。

