36歲台日混血女跨海尋親 數月奔波尋獲卻已天人永隔
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導
36歲的日本女子佐藤香里，是個台日混血，父母親在她一歲時就離婚，她跟著母親回到日本，但一直想要回台灣找父親。今年初，她回到當時的出生地屏東市瑞光里，請求里長協尋父親，在幾個月的奔波之下，終於找到人，但已經過世。佐藤香里也再度飛來台灣，祭拜父親。
台日混血佐藤香里（右）專程從日本來到屏東市瑞光里東山寺，向父親的塔位上香祭拜。（圖／民視新聞）
長相清秀的佐藤香里是名台日混血，專程從日本來到屏東市瑞光里東山寺，向父親的塔位上香祭拜。佐藤香里：「有看過父親的照片，也有看過父母親結婚的錄影帶。雖然人不在了，但還是想來跟他說說話，打一聲招呼。」36歲佐藤香里有個中文名字，叫做林欣樺，出生地就在屏東市瑞光里，父親姓林，年輕時是日文老師，因此結識日籍母親，進而走入家庭，但異國婚姻只維持了一年，母親帶著她回到日本，從此與父親斷了音訊。她一直想要再見父親一面，今年二月，終於鼓氣勇氣，跨海尋親，找到瑞光里里長，展開一場超級尋人任務。
瑞光里里長盧逸洋穿著台日友好的T恤，親自接機，陪同佐藤香里和她母親前往祭拜父親。（圖／民視新聞）
瑞光里里長盧逸洋：「我到東山寺的時候，其實那個住持對這個爸爸是有印象的，因為剛好住持認識她的媽媽，也認識現在這個姑姑，有印象，我就說能不能讓我確認塔位是否在這，結果開了第一個就中了，就看到她爸爸的名字出現在我的面前。」佐藤香里：「有聽媽媽說過爸爸的很多事情，母親有同意我來尋親，真的很感謝里長這麼拚命的幫我找人。」人找到了，但卻只剩下牌位，里長把這個遺憾的結局告訴佐藤香里，佐藤香里難過之餘，也只能接受，在母親的陪同，再度飛來台灣，里長穿著台日友好的T恤，親自接機，陪同她和母親前往祭拜父親，姑姑得知消息也趕來團圓，漂泊多年的親情終於找到歸宿。
日本女孩跨海屏東尋父 媽祖賜3聖筊 牽線里長助圓夢
台日混血的日本音樂創作者佐藤香里，自幼父母離異，隨著母親回到日本，但一直抱著對父親的思念，希望能跨海尋找父親。屏東市瑞光里長盧逸洋接獲超級尋人任務，憑著有限的線索，終於尋獲已住生的佐藤父親林先生下落。佐藤香里今（8）日在母親與姑姑陪伴下，共同到屏東市東山寺祭拜父親，再到瑞光里信仰中心聖母宮向媽祖感謝「協尋」。中時新聞網 ・ 8 小時前
