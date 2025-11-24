36歲台灣人操盤！嘉實多搭AI基建商機，從潤滑油賣到資料中心冷卻液
全球瘋AI資料中心，英國石油旗下的知名潤滑油品牌嘉實多，也要搶攻相關商機！負責操盤嘉實多「熱管理」解決方案的，竟是去年才加入集團、現年36歲的台灣人黃建棠。他如何替嘉實多從汽車潤滑油賣到資料中心冷卻液，甚至做起系統整合生意，躋身全球雲端服務供應商巨頭供應鏈要角？
「很多人會問我說，你確定要冒這個險嗎？如果不行的話，怎麼辦？」過去任職施耐德電機（Schneider Electric）逾15年的黃建棠不諱言，自己在2024年5月決定接下嘉實多（Castrol）熱管理與資料中心事業部全球總裁之前，仔細思考了九個月。
從零開始，嘉實多打入AI基礎建設商機
他發現，在施耐德或英國石油（BP）這麼大的公司，要從99到100不難，誰都可以做、不一定非他不可；但大集團內部創業0到1要做出新東西很難，充滿挑戰，「我其實是一個比較有野心、有自己舞台的人，大集團裡創業展現自己的機會更多，當然AI、液冷的爆發等市場面的關係也很大，」這些原因，都讓他更篤信自己轉職的判斷。
幾乎從零開始的嘉實多熱管理與資料中心事業部，在他的帶領下，如今一年半來，除了團隊從初期的6、7人，擴張到約百人，也和重量級雲端服務商（CSP）客戶，簽下10年替其在全球蓋逾3GW資料中心的「全球框架協議」（GFA），預期今年營收也將年成長三倍；損益兩平的時間點，更從原先董事會給他的目標2030年，有望提前到今年底達成。
「我不能說滿意，但是今年可以給自己99分！」語氣中，黃建棠滿是自信與期待。
他如何從無到有，快速做出成績？
時間倒回2024年5月。決定接下挑戰之初，深知AI資料中心代工和台積電的能量都從台灣出發，他大力向英國總部爭取自己的工作地要以台灣為主，而非長住英國或美國，更能協助新事業部發展。
資料中心需求大爆發，嘉實多專供冷卻液
接著，黃建棠盤點後發現，油類是嘉實多的核心產品，能應用在資料中心、儲能和電動車，「我們沒有那麼多人，不可能這三個賽道都同時跑，所以當時我著重先跑資料中心。」
決定聚焦資料中心後，人力與產品組合不足的新問題又隨即而來。他先找來IBM、Intel等業界相關領域人才，再以自家集團擅長、價值約占全供應鏈不到5％的冷卻液出發，試圖朝縱向與橫向延伸擴充產品組合，挑戰能占據20％的目標。
垂直延伸，指的是把產品做精、做強，舉例來說，除了現行市場主流應用於直接晶片冷卻的水性冷卻液PG25，再進階到PG30、40、50、55……，以及應用在浸沒式冷、卻被視為未來高效能資料中心重要演進方向的油性冷卻液DC15、20。橫向延伸，則包括投資散熱單元、冷板、預製化管路等和冷卻液相輔相成的產品，「冷卻液身為資料中心的血液或生命鏈，我們花了半年的時間，從它去延伸出更多產品組合，」黃建棠指出。
逐漸拓展產品組合後，他又和團隊在商業模式下功夫，透過客製化等方式爭取客戶。
嘉實多的競爭對手多是化學或石油公司，看在黃建棠眼中，友商主要透過代理商銷售，他卻選擇直接跟終端使用客戶接觸、直接供貨，且不僅只銷售產品，還從設計到施工過程都做好服務，此時嘉實多在全球各地都有各種測試實驗室的優勢就發揮功效，能協助客戶依據不同氣候條件等需求測試，讓其有機會發先至。
「做出事情！」瞄準生態圈的系統整合商機
「我不是以規格去看，我比較是以客戶的需求導向去看，」他透露，舉凡自建自用、自建租用、純租等不同商業模式，都是團隊要爭取的客戶，儘管有時客戶也不知道到底資料中心裡要放什麼東西，一定知道自己要多少算力、有沒有水、有沒有電、承重多少、土地面積多大……，團隊便可據此做出最適合的系統整合規劃，「我不是要當下一個散熱廠，我們是要打造一個大聯盟、一個生態圈。」
一位積極參與相關供應鏈商機的董事長直言，全球資料中心需求大爆發，每1GW資料中心產值更約達400億美元，但其中瞄準雲端服務商巨頭的系統整合生意仍處於戰國時代，大家各憑本事與不同利基點，都有機會勝出。
問想挑戰從無到有的黃建棠，如何更快速率公司勝出？「對我來講，『做出事情』（Get things done）是很重要的中心思想，」他同時發下豪語，接著要持續讓事業體賺錢、多賺錢，以及持續多賺錢，「希望在5年之後，大家談到熱管理、散熱、冷卻系統，不管是不是資料中心，公司也好、我也好，可以在市場裡面有一定的影響力！」
其他人也在看
「錯過研發導入期，就沒有機會了！」憑一台醫療AI伺服器，華碩孫公司搶下科技大廠吃不到的訂單
醫揚科技不只做嵌入式醫療電腦，更在近年AI爆發之際，開發出「醫療安規的AI伺服器」，成功切入連商用伺服器大廠也難以跨足的藍海。數位時代 ・ 23 小時前
COP30警鐘響！趙家緯：新減碳目標不足，全球升溫恐達2.6°C
聯合國氣候峰會COP30於巴西貝倫舉行第二週，《遠見ON AIR》持續推出越洋連線系列，由《遠見》總編輯林讓均專訪親赴巴西的台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯。本集探討各國最新的2035年減碳目標（NDC 3.0）、化石燃料淘汰的政治僵局，以及台灣在其中的角色與挑戰。前進雨林門戶，主辦城市貝倫的挑戰遠見雜誌 ・ 1 天前
不甩AI泡沫，華爾街喊衝！標普500明年再漲15％，6大投資策略曝光
牛市結束了嗎？華爾街巨頭摩根士丹利給出的答案是：還早得很。 這家投資銀行最新預測，標普500指數到2026年底將攀升至7,800點，較週一（17日）收盤水準約上漲17%。儘管市場擔憂AI泡沫，股市已連年雙位數上漲，摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）團隊仍堅信：「我們正處於新一輪...商業周刊 ・ 23 小時前
COP30現場》產業減碳卡關？不只要積極開發綠電，更要落實節能！5年減少15％碳排，AI是最好的淨零解方？
COP30台灣》聯合國氣候變化綱要公約第三十屆締約方大會（COP30）11月10日至21日在巴西貝倫展開，而台灣氣候聯盟今年第五度前進大會，以【數位賦能三部曲：共同・共創・共好（Digital Empowerment Trilogy: Together, Create, Prosper）】為題，在藍區（官方談判區）主辦三場論壇，盼讓世界看見台灣科技業的淨零決心。今周刊 ・ 21 小時前
千問恐慌！阿里巴巴的AI野心如何撼動矽谷
最近矽谷吹起了「千問恐慌」（Qwen Panic）。 中國阿里巴巴推出的AI語言模型——Qwen系列／千問App，據傳性能可與ChatGPT匹敵，使得矽谷漸漸有些坐立難安。大語言模型：應用和成本之戰過去一年，阿里巴巴不僅推出了Qwen大型語言模型系列，還發布了一款與ChatGPT直接競爭的消費級Ap...商業周刊 ・ 23 小時前
福島食品輸入台灣全面解禁，27萬批次輻射查驗不合格率0！311後柏崎刈羽核電廠重啟，同步引發關注
衛福部食藥署先前預告草案，日本福島5縣食品最快在今年底解禁、回歸正常管理措施。在60天預告期滿後，食藥署周五(11/21)公告，即起日本食品回歸常態管理措施。 食藥署說明，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。 食藥署也重申，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國(含港澳)、俄羅斯及韓國。今周刊 ・ 21 小時前
【時間軸】高市早苗發言到中國反制全紀錄，中日外交連環爆雷
日本首相高市早苗的涉台言論，引發中方連環反制，風波持續兩週後仍未平息，這場地緣政治危機正在衝擊亞洲政經格局。自2025年11月7日起，一場由日本首相高市早苗在國會答詢中針對台灣問題的發言所引發的外交風暴，迅速席捲中日兩國政壇與輿論場。短短兩週內，從國會質詢、外交抗議、領事激烈言論到多部門聯動反制，事遠見雜誌 ・ 18 小時前
批立院「暴衝財劃法」不可行 鍾佳濱：政院版才能合法將財源、事權給地方
行政院今（24）日邀集民進黨立委舉辦行政立法協調會報，討論行政院版《財劃法》修正草案，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，2周前立院通過的《財劃法》修法讓中央超過舉債上限，是「暴衝版」，只有院版《財劃法》才能夠在符合相關法律規範之下，又能夠依照立法精神，將財源與事權同時交給地方政府，在野黨其他委員是否願意共同推動，期待地方首長發揮他們的影響力。鍾佳濱表示，如果姑且稱去......風傳媒 ・ 18 小時前
影／女學生吃火鍋「乾燒鍋子」，店家要求洗焦黑鍋底20分鐘...怒控手洗到破皮，律師：1前提恐變強制罪
桃園龍潭發生一起火鍋餐廳糾紛事件，引發社會廣泛討論。事件主角是兩名女高中生，11月21日在一家火烤兩吃的火鍋店用餐後，因讓鍋子乾燒至焦黑，店家要求她們自行清洗鍋底，否則不准離開，導致雙方發生爭議。 這起事件不僅涉及餐廳設備使用責任問題，也牽涉到消費者權益與業者權利的界限，律師、消保官也做出回應。今周刊 ・ 21 小時前
台中「超巨蛋」 選地 議員批都發局「別讓盧秀燕變第二個柯文哲」
台中「超巨蛋」選址水湳「創研一」基地，台中市府正在進行計劃可行性評估審議，民進黨台中市議員江肇國及張家銨今天質詢稱，「創研一」原規劃作為創意產業企業總部，沒用來對輝達總部招商，拿來蓋超巨蛋竟沒有提出主計劃變更案，企圖用變更都市計畫細部計畫規避內政部審查監督，張家銨質詢都發局代理局長李正偉要「繼續黑箱自由時報 ・ 18 小時前
「日本馬上沒有大熊貓了！」解碼北京如何用心理戰逼日本首相低頭
高市早苗一場答詢，竟引爆中國罕見的外交反擊？從熊貓回家、水產禁令到旅遊降溫，北京這套「非軍事組合拳」看似針對日本，實則是瞄準全球大國地位的終極測試。美國態度曖昧、日本發生內訌，地緣政治裡面的水之深、之渾、之險，遠超出你的想像。「日本，馬上要沒有大熊貓了」「資生堂股價大跌」「中國事實上停止日本水產品進遠見雜誌 ・ 17 小時前
新壽T17、T18重返市府手中，吳東亮：盼全民給予肯定！整併啟動，台新投信、新光投信衝市場第9大
台新新光金控整併進程再邁重要一步，台新新光金控董事長吳東亮週一（11/24）表示，旗下事業整合陸續依進度推進，「今天由台新投信與新光投信打頭陣，率先完成合併」，象徵台新新光金控正式進入多引擎發展的新階段。 另外，北市府上午11點半與新壽完成T17、T18解約，並正式塗銷地上權，土地已回到北市府，吳東亮說此案能結束，除感謝北市府、市長給予肯定，他還是要替新壽講幾句話。 「新壽已成立60年，一直和民眾站在一起想讓台灣更發展，也拜託台灣民眾給新壽董監事及員工，以及新壽董事長魏寶生一個最大肯定，齊心把輝達留下來，也期許北市府跟輝達談判順利，讓輝達真正留在台灣、越快越好」。今周刊 ・ 6 小時前
台灣樂團登上世界舞台！血肉果汁機如何「殺翻釜山」？
台灣的音樂，如何站上世界的舞台？曾獲金曲獎最佳樂團的「血肉果汁機」，在2025年9月登上韓國最具代表性的搖滾音樂盛事「釜山國際搖滾音樂節」，用充滿台灣風格的重金屬音樂High翻全場，既是難忘的經驗，也是樂團的一次重要里程。在血肉果汁機團員眼裡，此次表演最難忘的是什麼呢？國際演出經驗，為團員帶來什麼樣遠見雜誌 ・ 1 天前
Gemini 3 Pro提示詞怎麼下？拆解Google官方教學：從4個實用prompt，掌握黃金技巧
Gemini 3 Pro Image登場！其「思考模式」可生成資訊圖表、標誌、菜單與行銷素材，問題是，Prompt要怎麼下？數位時代 ・ 11 小時前
輝達的超狂財報藏隱憂？黃仁勳駁AI泡沫，但市場疑慮未解
輝達公布2026會計年度第3季財報，營收達570億美元、獲利年增65%，再創新高！其中，資料中心業務以512億美元領漲，亮眼的財報數字，激勵美股期貨與台股走升。執行長黃仁勳駁斥「AI泡沫」說法，指 Blackwell 晶片需求強勁。然而，分析師提醒，中國市場競爭與出口限制，以及客戶尋求供應鏈多元化，遠見雜誌 ・ 1 天前
馬斯克改革夢碎？ DOGE傳提前收攤 美官員急駁斥
美國總統川普於今年1月上任後，簽署行政令成立由特斯拉執行長馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE），旨在削減聯邦開支、精簡架構並提升政府效能。該部門在成立初期大刀闊斧推動改革，曾引發廣泛爭議。然而，近日有關其「提前解散」的消息，再度將這個曾經備受矚目的機構推上風口浪尖。中時財經即時 ・ 15 小時前
不要管競爭對手在做什麼，他們又不給你錢
很多時候，我們常被周遭的聲音淹沒。這些聲音可能來自市場動態、競爭對手：A大幅降價，明明成本持續上漲，「看起來」打算來場割喉戰。B推出新產品，還大撒行銷預算，找了許多網紅業配，市場聲量「好像」衝高了。C與D結盟了，他們聯合渠道換粉，短期「似乎」成效不錯。這是領導者的日常，業績會議時常會聽到這類回報；大...商業周刊 ・ 1 小時前
保健品吃了無感？史丹佛專家：三餐這樣吃，粒線體自然幫你抗老
粒線體號稱是身體「細胞工廠」，許多研究指出只要好好保養粒線體，抗老長壽，甚至防失智都能有幫助。史丹佛醫學院教授蘿森指出，靠吃保養粒線體，絕對可以！還有黃金原則。她也特別推薦自己遵循的粒線體長壽飲食，卻認為市面上號稱有助粒線體活化的保健品有些言過其實。市面上聲稱活化粒線體的保健品，到底專家如何拆解？粒遠見雜誌 ・ 4 小時前
「咻比嘟華」三人搶追王婉霏！小鐘打電話給她 劉畊宏接起撂這句話
綜藝天王吳宗憲與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，暢聊「咻比嘟華」成軍28年來的大小事，吳宗憲還爆料小鐘、小馬及劉畊宏竟同時追求過同一個女生，女方就是劉畊宏的老婆王婉霏。鏡報 ・ 16 小時前
博士生等級的AI助理來了！Google Gemini 3 Pro 四大功能一次看
如果說之前的AI競賽是在拚誰答得更快，Gemini 3 Pro要比的就是誰思考得更深。以下是新模型的四大核心亮點：1. 數據霸榜：正面擊敗 GPT-5.1根據Google DeepMind公布的技術報告，Gemini 3 Pro在多項關鍵基準測試中擊敗了目前的頂級對手：LMArena Leaderb...商業周刊 ・ 1 小時前