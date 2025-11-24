36歲台灣人操盤！嘉實多搭AI基建商機，從潤滑油賣到資料中心冷卻液

全球瘋AI資料中心，英國石油旗下的知名潤滑油品牌嘉實多，也要搶攻相關商機！負責操盤嘉實多「熱管理」解決方案的，竟是去年才加入集團、現年36歲的台灣人黃建棠。他如何替嘉實多從汽車潤滑油賣到資料中心冷卻液，甚至做起系統整合生意，躋身全球雲端服務供應商巨頭供應鏈要角？

「很多人會問我說，你確定要冒這個險嗎？如果不行的話，怎麼辦？」過去任職施耐德電機（Schneider Electric）逾15年的黃建棠不諱言，自己在2024年5月決定接下嘉實多（Castrol）熱管理與資料中心事業部全球總裁之前，仔細思考了九個月。

從零開始，嘉實多打入AI基礎建設商機

他發現，在施耐德或英國石油（BP）這麼大的公司，要從99到100不難，誰都可以做、不一定非他不可；但大集團內部創業0到1要做出新東西很難，充滿挑戰，「我其實是一個比較有野心、有自己舞台的人，大集團裡創業展現自己的機會更多，當然AI、液冷的爆發等市場面的關係也很大，」這些原因，都讓他更篤信自己轉職的判斷。

幾乎從零開始的嘉實多熱管理與資料中心事業部，在他的帶領下，如今一年半來，除了團隊從初期的6、7人，擴張到約百人，也和重量級雲端服務商（CSP）客戶，簽下10年替其在全球蓋逾3GW資料中心的「全球框架協議」（GFA），預期今年營收也將年成長三倍；損益兩平的時間點，更從原先董事會給他的目標2030年，有望提前到今年底達成。

「我不能說滿意，但是今年可以給自己99分！」語氣中，黃建棠滿是自信與期待。

他如何從無到有，快速做出成績？

時間倒回2024年5月。決定接下挑戰之初，深知AI資料中心代工和台積電的能量都從台灣出發，他大力向英國總部爭取自己的工作地要以台灣為主，而非長住英國或美國，更能協助新事業部發展。

資料中心需求大爆發，嘉實多專供冷卻液

接著，黃建棠盤點後發現，油類是嘉實多的核心產品，能應用在資料中心、儲能和電動車，「我們沒有那麼多人，不可能這三個賽道都同時跑，所以當時我著重先跑資料中心。」

決定聚焦資料中心後，人力與產品組合不足的新問題又隨即而來。他先找來IBM、Intel等業界相關領域人才，再以自家集團擅長、價值約占全供應鏈不到5％的冷卻液出發，試圖朝縱向與橫向延伸擴充產品組合，挑戰能占據20％的目標。

垂直延伸，指的是把產品做精、做強，舉例來說，除了現行市場主流應用於直接晶片冷卻的水性冷卻液PG25，再進階到PG30、40、50、55……，以及應用在浸沒式冷、卻被視為未來高效能資料中心重要演進方向的油性冷卻液DC15、20。橫向延伸，則包括投資散熱單元、冷板、預製化管路等和冷卻液相輔相成的產品，「冷卻液身為資料中心的血液或生命鏈，我們花了半年的時間，從它去延伸出更多產品組合，」黃建棠指出。

逐漸拓展產品組合後，他又和團隊在商業模式下功夫，透過客製化等方式爭取客戶。

嘉實多的競爭對手多是化學或石油公司，看在黃建棠眼中，友商主要透過代理商銷售，他卻選擇直接跟終端使用客戶接觸、直接供貨，且不僅只銷售產品，還從設計到施工過程都做好服務，此時嘉實多在全球各地都有各種測試實驗室的優勢就發揮功效，能協助客戶依據不同氣候條件等需求測試，讓其有機會發先至。

嘉實多英國實驗室。嘉實多提供

「做出事情！」瞄準生態圈的系統整合商機

「我不是以規格去看，我比較是以客戶的需求導向去看，」他透露，舉凡自建自用、自建租用、純租等不同商業模式，都是團隊要爭取的客戶，儘管有時客戶也不知道到底資料中心裡要放什麼東西，一定知道自己要多少算力、有沒有水、有沒有電、承重多少、土地面積多大……，團隊便可據此做出最適合的系統整合規劃，「我不是要當下一個散熱廠，我們是要打造一個大聯盟、一個生態圈。」

一位積極參與相關供應鏈商機的董事長直言，全球資料中心需求大爆發，每1GW資料中心產值更約達400億美元，但其中瞄準雲端服務商巨頭的系統整合生意仍處於戰國時代，大家各憑本事與不同利基點，都有機會勝出。

問想挑戰從無到有的黃建棠，如何更快速率公司勝出？「對我來講，『做出事情』（Get things done）是很重要的中心思想，」他同時發下豪語，接著要持續讓事業體賺錢、多賺錢，以及持續多賺錢，「希望在5年之後，大家談到熱管理、散熱、冷卻系統，不管是不是資料中心，公司也好、我也好，可以在市場裡面有一定的影響力！」