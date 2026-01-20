36歲啃老男嫌5千太少「砍父母37刀」！ 女主播痛罵：真的不是人

36歲的廖男（紅圈處），竟持刀狠弒雙親。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區近日發生一起震驚社會的慘案。一名36歲廖姓男子，因不滿父母每月給的零用錢太少，憤而持刀砍殺雙親，導致老夫妻身中37刀倒臥血泊慘死。消息一出引發公憤，前主播劉芯彤更是在臉書痛批，這名啃老男拿走的每一分錢都是父母辛苦賣餅換來的，「你真的不是人！」

嫌零用錢少竟痛下殺手！案情逆轉：每月恐拿走4萬

據調查，廖姓男子的父母平時在街頭賣蔥油餅維生，生活極其節儉。廖男落網時供稱，因為不滿父母每月只給5,000元零用錢，要求加薪遭拒才憤而行凶。

然而，根據《ETtoday》報導，案情似乎另有隱情。廖男平時實際拿走的金額，極可能並非他口中的5,000元，而是每月至少3到4萬元。這名正值壯年的36歲男子，長期在家「啃老」不願工作，甚至對父母的嚴格管教心生怨恨，聲稱「忍很久了」。

200張蔥油餅才換5千！劉芯彤痛心：父母累到站不住還幫你買飯

前主播劉芯彤看到新聞後極度憤怒，在社群平台發文砲轟廖男毫無羞恥心。她感性指出，那5,000元零用錢，是老人家頂著風吹日曬，從早忙到晚賣出至少200張蔥油餅，才能換到的辛苦錢。

「更過分的是，他們一整天把餅賣完，累到快站不住，還要幫你帶晚餐回家，怕你沒得吃。」劉芯彤痛批，廖男不僅耗光了父母一輩子的耐心，更親手毀掉最愛他的人，所謂的管教嚴格根本只是行凶的藉口。

殺動機令人髮指！女主播怒：真的不是人

廖男在偵訊時強調「父母管教嚴、錢給太少」，這種自私的邏輯讓劉芯彤看不下去，她也氣得痛罵，「你真的不是人。」許多人留言感嘆老夫妻「養出啃老魔」，一輩子的辛勞付出，沒想到最後換來的是兒子的亂刀。

