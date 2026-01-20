36歲啃老男砍父母37刀！蔥油餅夫妻家屬聲明「無對外募款」

蔥油餅夫妻家屬今（20）日發布聲明澄清，表示目前僅希望低調處理後事，並未發起任何募款行為。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區日前發生一起震驚社會的人倫命案，17日36歲廖姓男子涉嫌持刀殺害父母，造成雙親身亡。案件引發高度關注，卻傳出有不肖人士假冒家屬名義對外募款，家屬今（20）日發布聲明澄清，表示目前僅希望低調處理後事，並未發起任何募款行為，呼籲民眾，呼籲外界尊重隱私，避免轉傳未經查證的募款資訊，以免善心遭不法人士利用。

家屬聲明全文：

感謝社會各界對蘆洲命案的關心與關愛。針對近日各界詢問捐款事宜，家屬在此鄭重聲明：目前我們並無對外發起任何形式的募款活動或捐款帳戶。近日，若有接獲以 [蘆洲蔥油餅老夫妻命案] 或家屬名義要求匯款、捐助之訊息，皆為不實詐騙。家屬目前只希望安靜處理後續事宜，懇請大眾尊重隱私，切勿轉發未經證實的募款資訊，以免愛心被有心人士利用。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

