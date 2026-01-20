36歲啃老逆子行兇細節曝！7天前網路買好開山刀 他吐露：先砍父親頭部

記者林盈君／新北報導

本月17日，新北蘆洲發生人倫慘案，36歲的啃老男子廖聰賢，因向父母討要零用錢遭拒，竟持開山刀砍死67歲的父親、75歲的母親，廖男於19日晚間於新莊落網，全身狼狽不堪、口袋僅剩587元。20日上午，廖男製作筆錄時供稱，案發當晚威脅母親給錢，母親給了，但父親返家後卻大發雷霆，雙方發生爭執，他先持刀殺父親，之後再砍死母親，犯案後未整理現場，僅帶走手機跟一些現金、幾件衣服，裝進包包後逃離現場。

36歲啃老男子廖聰賢，因討要零用錢遭拒，竟持開山刀砍死父母。（圖／翻攝畫面）

據了解，父母在40多歲時才生下廖男，老來得子非常疼愛他，但廖男卻無所事事，平日遊手好閒，偶爾會打零工，但大多時候，都啃老向父母要錢，每月約5000元零用，但有親友指出，廖男不事生產，每月都要討錢好幾次，粗估根本超過3到4萬。而廖男父母為人和善，平日2人在市場販售蔥油餅維生，辛苦工作至今仍是租屋，大部分收入都給廖男揮霍。

廖男落網後供稱，因不滿父母嚴厲管教，小時候動輒常被打罵，辯稱「早就忍不住了」才會動手。警方仔細詢問案發經過，廖男指出，17日晚間，他向母親開口要錢，但母親一度猶豫「要給不給」，他便拿出1星期前、用1100元網購的開山刀威脅，母親只好同意再給他5000元，直到父親返家見狀，父子之間爆發爭執，他先持刀砍殺父親左邊頭部，遭父親拉扯反抗，之後他又持刀殺害母親（父親24刀、母親13刀）。

廖男表示，犯案後他未清理現場，將兇刀洗乾淨後，穿著血衣穿上外套，把母親給的5000元、手機、父母的手機帶走，一路搭乘計程車、換裝之後騎車再棄車，最後逃到新莊藏匿，全程未使用證件或手機，僅用身上的現金度日。警方於19日晚間，於新莊新泰路逮捕廖男，背包內起獲換下的血衣、美工刀、螺絲起子等證物，全案持續偵辦中。

