36歲啃老逆子行兇細節曝！7天前網路買好開山刀 他吐露：先砍父親頭部
記者林盈君／新北報導
本月17日，新北蘆洲發生人倫慘案，36歲的啃老男子廖聰賢，因向父母討要零用錢遭拒，竟持開山刀砍死67歲的父親、75歲的母親，廖男於19日晚間於新莊落網，全身狼狽不堪、口袋僅剩587元。20日上午，廖男製作筆錄時供稱，案發當晚威脅母親給錢，母親給了，但父親返家後卻大發雷霆，雙方發生爭執，他先持刀殺父親，之後再砍死母親，犯案後未整理現場，僅帶走手機跟一些現金、幾件衣服，裝進包包後逃離現場。
據了解，父母在40多歲時才生下廖男，老來得子非常疼愛他，但廖男卻無所事事，平日遊手好閒，偶爾會打零工，但大多時候，都啃老向父母要錢，每月約5000元零用，但有親友指出，廖男不事生產，每月都要討錢好幾次，粗估根本超過3到4萬。而廖男父母為人和善，平日2人在市場販售蔥油餅維生，辛苦工作至今仍是租屋，大部分收入都給廖男揮霍。
廖男落網後供稱，因不滿父母嚴厲管教，小時候動輒常被打罵，辯稱「早就忍不住了」才會動手。警方仔細詢問案發經過，廖男指出，17日晚間，他向母親開口要錢，但母親一度猶豫「要給不給」，他便拿出1星期前、用1100元網購的開山刀威脅，母親只好同意再給他5000元，直到父親返家見狀，父子之間爆發爭執，他先持刀砍殺父親左邊頭部，遭父親拉扯反抗，之後他又持刀殺害母親（父親24刀、母親13刀）。
廖男表示，犯案後他未清理現場，將兇刀洗乾淨後，穿著血衣穿上外套，把母親給的5000元、手機、父母的手機帶走，一路搭乘計程車、換裝之後騎車再棄車，最後逃到新莊藏匿，全程未使用證件或手機，僅用身上的現金度日。警方於19日晚間，於新莊新泰路逮捕廖男，背包內起獲換下的血衣、美工刀、螺絲起子等證物，全案持續偵辦中。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
基隆酒吧外爆衝突！5惡煞「互看不順眼」持開山刀狠砍 2男釀濺血送醫
孫生涉性侵猥褻多女！法官認「有逃亡串證之虞」 裁定延長境管8月
陸軍士官闖臥鋪「打X槍」！她突聞異味傻眼起身 驚見球鞋沾滿液體怒告
花蓮狼師偷拍女童如廁！半個月犯案48次26人受害 法院重判11年2月
其他人也在看
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 1 天前 ・ 195
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 22
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 193
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 148
被害夫婦經營蔥油餅攤 被封隱藏版銅板美食
新北市 / 綜合報導 疑似被兒子殺害的這對夫婦，平常經營蔥油餅攤，周一到周六都會開著小貨車，從蘆洲到三重擺攤，一片25元的蔥油餅，也被顧客評為銅板美食，在當地小有名氣！附近店家聽到消息很驚訝，回憶起周六早上，夫婦還有擺攤，當天還過來買了控肉便當，至於夫婦的兒子，記憶中只見過一面。據了解，36歲的廖姓兒子平常沒工作，宅在家沉迷線上遊戲，至於為何狠心殺害父母，警方仍在釐清中。 小貨車後車斗，煎爐設備一應俱全，一開店香氣撲鼻，生意源源不絕，老闆和老闆娘埋頭苦幹，雙手幾乎沒停過，被害夫婦已屆退休年齡，卻仍勤奮工作賣蔥油餅，新北市蘆洲區恆德里長李常孝說：「因為他們聽說白天做生意，回來就很累了，比較少跟附近的這邊有互動。」每週6天從蘆洲開著攤車到三重，一片25元的蔥油餅，打響銅板美食名號，就連事發當天上午，夫婦都還像平常一樣擺攤，附近店家說：「前兩天有來啦，是禮拜五還禮拜六我不太記得，他有來買便當，老闆自己吃的都魯肉便當，我老婆有問他說，你今天怎麼吃控肉，他只講一句，他說這個別人要吃的。」廖姓老翁和許姓婦人平常待人和善，如今慘遭殺害附近店家相當驚訝，至於涉有重嫌的兒子，不少鄰居幾乎只見過一面，附近店家說：「之前好像他媽媽(許姓婦人)受傷，(兒子)有來幫忙過，但是沒什麼印象啦。」據了解36歲廖姓嫌犯和父母同住，是家中獨生子，平常沒有工作，都宅在家沉迷於線上遊戲，鄰居幾乎都沒見過人，如今疑似狠心殺害父母，理髮廳老闆說：「他老婆(許姓婦人)每個禮拜天都會來這裡洗頭啊。」嫌犯遊手好閒在家啃老，究竟是為錢起衝突，還是有其他原因，警方積極追緝釐清當中，不過夫婦勤奮工作養家，卻慘遭毒手令人不勝唏噓。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
假種瓜真偷木! 山老鼠租西瓜田"藏紅檜木"掩人耳目
地方中心/黃富溢 宜蘭報導假借種西瓜，實則偷漂流木。宜蘭蘭陽溪河川地，有山老鼠集團承租土地當掩護，把紅檜等高價漂流木，埋進西瓜田，再趁機挖出變賣，企圖掩人耳目。檢警追查侵占漂流木案時，還意外揪出背後黑吃黑內幕，涉嫌毆打、拘禁怪手司機。全案偵結，共18人被起訴。出動大型機具，小心翼翼，將堆積如山的高大木材，吊起運送上車，因為這裡有"山老鼠"，假借承租河川地"種西瓜"名義，實則偷取珍貴的紅檜漂流木，還再挖洞埋藏。再找司機，趁機取走變賣。高單價林木，上頭會做有記號，前年8月颱風季過後，檢警發現蘭陽溪河川，紅檜等貴重漂流木，遭人侵占變賣，於是展開追查。但調查最初，以為是一樁暴力討債事件。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「刑事局向本署主動通報，謝嫌跟劉嫌等人，疑似有私行拘禁及暴力討債，和恐嚇取財的情形，那本署成立專案小組以後，統整兩案後發現，原來就是因為一開始的，侵占貴重漂流木部分，發生了黑吃黑的情況」。搜查檢警：「蹲下」。檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元。(圖/民視新聞)檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元，後續已由林保署取回。山老鼠集團，假借要種西瓜，取得蘭陽溪河川土地使用許可，實則找怪手司機，把漂流木，埋土藏放。只是兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞，於是找來幫派分子，押人拘禁、毆打，還勒索36萬，更逼迫簽下17萬6千元本票。司機脫身後警方報案，事件才曝光。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「那全案共18名的犯嫌，全部提起公訴」。兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞。(圖/民視新聞)檢警向上朔源，將背後勢力一網打盡。如今偵結起訴，山老鼠集團，一個都逃不掉，得自己的行為付出代價。原文出處：惡劣山老鼠！宜蘭租西瓜田「藏紅檜木」 疑司機侵占還「毆打勒索３６萬」 更多民視新聞報導心虛! 大貨車躲臨檢形跡可疑 "重度詐欺通緝犯"落網蘑菇雲! 中國內蒙古"稀土鋼板廠爆炸" 逾80人死傷.多人失聯直線對撞太詭異！西班牙高鐵釀21死 現場如煉獄民視影音 ・ 21 小時前 ・ 5
醫材商闖手術室代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官
台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。鏡報 ・ 1 天前 ・ 11
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
米倉涼子遭日本警方函送 檢方評估是否進行後續動作
日本女星米倉涼子因涉嫌違反麻藥取締法，今天傳出已遭警方以函送移送檢方。關東信越厚生局麻藥取締部表示，去年夏天因接獲線索，對米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人的住處進行搜索，當場並查扣疑似藥物，經鑑定確認屬違禁品，日前米倉涼子曾表示已配合調查，沒想到今天竟傳出新進展。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 30
太感人！省吃儉用「棺材本」全捐健保 單身7旬嬤一次捐百萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 太感人！省吃儉用的「棺材本」全用來幫助弱勢家庭繳清健保欠費。健保署台北業務組今（20）日公布，在去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，由於單筆百萬捐款近年少見，健保署同仁前往訪視才發現，原來是一名70多歲女士，公務員退休的她，長期固定就醫，感念健保想要回饋，這才把平常慢慢積累存下的百萬一次捐出，直呼「比放...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
蘆洲逆子砍殺父母！親友捶車怒吼：畜生、垃圾 兇手摀臉不敢面對
新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，男子廖聰賢（36歲）不滿父母親每個月僅給他5000元零花錢，雙方發生爭執，廖男遂持開山刀砍殺雙親致死。廖男昨天在新莊落網，警方今天（20日）依殺害直系血親尊親屬罪移送辦，死者親友情緒激動，欲動手教訓坐在警車內的兇嫌，因車門緊閉無法如願，不斷向兇嫌怒吼「畜生、出來啦、垃圾！」，廖嫌躲在車內雙手摀臉，不敢面對親友。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
罕見！健保進帳2筆百萬善款 退休教師：願弱勢家庭度過難關
健保署台北業務組接獲一筆百萬善款匯入愛心專戶，捐款人是一名70多歲退休女公務員。她因高齡經常使用健保資源，深刻體會醫療照護的重要性，決定捐款協助無力繳納健保費的弱勢家庭，保障其就醫權益。值得關注的是，健保署北區業務組同一時間也收到另一筆百萬捐款。該筆捐款來自陳女士，她因感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後決定捐款回饋。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
大罷免亮票一審被判刑 趙少康回應了
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康去（2025）年726大罷免投票時，因公開亮票涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》遭起訴，今（20）日判決拘役55日，如易科罰金，緩刑2年，判決確定後6個月內支付...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 3
兇殘！蔥油餅老夫妻疑遭兒砍死 老婦「頭部明顯凹陷」2人傷勢曝光
據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，而2人辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾有毒品前科。由於廖姓死者每周日都會到陳姓表妹家喝茶，陳...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
涉狠心殺害父母南下逃逸 「蔥油餅夫妻」獨生子正面照曝光
據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，廖男還在當地公廟擔任乩身，平時生活相當單純。而廖姓夫妻擺攤辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發表留言
蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍
據了解，廖姓男死者的表妹自17日起多次聯繫未果，擔心發生意外，18日中午直接前往其住處查看。她在門外再次撥打電話時，聽見屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應門，直覺情況不對，隨即報警求助。警方會同鎖匠破門進入後，赫然發現廖姓老夫妻雙雙倒臥在客廳，身上多處刀傷，已無...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
家庭工作別二選一！育嬰留停改「按日請」健保補助、申報方式一次看
住在桃園的林小姐剛結束產假重返職場，卻面臨新的考驗。家中2歲幼兒剛送托嬰中心，正值適應期，時常感冒、發燒，需要家長臨時請假照顧。休假天數有限，又不想影響工作表現，讓她在家庭與職場間來回奔波，壓力不小。其實，這正是許多雙薪家庭的日常縮影。為了減輕家長負擔，政府自今年元旦起，正式推動育嬰留職停薪「日申請自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
各身中10餘刀倒臥客廳 老夫妻身亡兒涉案潛逃
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導79104 新北市蘆洲區中山一路巷弄內，驚傳雙屍命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子，雙雙倒臥家中客廳身亡。蘆洲警分局表示，昨（18）日中午12時50分左右獲報後，轄區蘆洲派出所員警到場發現，夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩人均身中10多處刀傷。立刻通知警分局偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面發現...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘆洲蔥油餅老夫妻遭砍37刀慘死 逆子正面照首曝光
蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人被發現合計遭劈砍37刀慘死，36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈殺死雙親後逃逸。而逆子廖男的正面稍早前曝光。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1