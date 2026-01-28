36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到

記者施春美／台北報導

台灣糖尿病患恐超過300萬人，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。(示意圖／Pixabay)

台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。

減重專科醫師王律婷在其臉書表示，上述科技業女工程師已有8年的糖尿病史，高壓的工作節奏讓她無法「好好吃飯」，儘管有使用胰島素針劑和口服藥來控制，但糖化血色素仍長期在8%~10%（正常值為 4.0%~5.6%）。

飲食管理+肌力訓練 5個月後糖化血色素降至5.3%

王律婷表示，女子首次就診時，糖化血色素來到10.9%、空腹血糖284 mg/dL，體脂率也高達36%，眼神無助，滿是挫折感，於是建議對方做精準的飲食管理，學習辨識食物種類，並掌控碳水化合物、蛋白質與蔬菜的攝取份量，同時也請女子在繁忙的工作時間裡抽出時間運動，透過肌力訓練，優化身體對糖分的代謝能力，因為肌肉是代謝糖分最好的隊友。

患者完全脫離胰島素的注射，口服降血糖藥也大幅減量

王律婷指出，患者在5個月後，糖化血色素就降到5.3%，已是一般正常人的數值，體脂率降至28%，從連續血糖監測數值也可看到，女子的血糖幾乎全天都平穩如水。

王律婷表示，最讓人振奮的是，女子完全脫離胰島素的注射，口服降血糖藥也大幅減少劑量。從報告上看，就像重生一樣，彼此都感動得說不出話來。

