36歲女星唱一半癱軟倒地！驚險畫面曝光「演出過程頻眨眼」

以夯曲〈體面〉爆紅、深受台灣歌迷喜愛的加拿大華裔女歌手于文文，昨（1日）在中國貴州進行戶外商業演出時，突發身體不適意外昏倒，緊急中斷演出送醫治療。現場畫面曝光後，引發大批粉絲與網友關注擔憂。

據現場觀眾拍攝影片顯示，于文文當時正在演唱歌曲〈原罪〉，過程中已多次出現頻繁眨眼、狀態不穩等疑似不適徵兆。演出結束後，她突然轉身蹲坐在舞台中央短暫休息，工作人員見狀立刻上前關心，未料下一秒她突然癱軟倒地、失去意識，突發狀況讓現場氣氛瞬間緊張。

于文文1日在貴州戶外商演時面露不適，轉身後蹲在地上，下一秒癱軟倒地。翻攝＿人間獼猴桃＿微博

深夜透過微博發聲報平安

工作團隊隨即啟動緊急應變機制，于文文被擔架抬離舞台，並由救護車送往醫院接受治療。演出也被迫中斷，許多觀眾直呼「嚇壞了」，紛紛在社群平台替她集氣祈福。

直到昨晚11點40分，于文文工作室透過微博發聲明報平安，表示她「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中」，並感謝外界關心與祝福。不過對於昏倒的實際原因及後續治療細節，尚未進一步說明。

以〈體面〉一曲紅遍全亞洲

近年來，于文文憑藉多首影視歌曲與舞台演出活躍華語樂壇，工作行程密集、戶外活動頻繁。此次突發健康狀況，也讓粉絲更加關心她的身體負荷與後續行程安排，是否調整工作計畫仍有待相關單位後續公布。



