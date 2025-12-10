36歲急診室女醫師 頻破超級馬拉松紀錄

弗勞爾就讀俄亥俄大學醫學院期間，為應付繁重的學業壓力開始跑步。圖為弗勞爾2016年5月在辛辛那提的「飛豬馬拉松賽」贏得女子冠軍。（美聯社）

36歲的急診室醫生弗勞爾(Anne Flower)自比為「醫界蝙蝠俠」，因為她在急診室看盡人們的傷病苦難，但也能幫助他人，「我們日夜守護著這座城市，無論何時何地，只要你需要我們，我們都會在。」然而她的大多數病人並不知道弗勞爾的另一面：她如同真正的超級英雄，是超級馬拉松紀錄保持人。

弗勞爾接受紐約時報體育新聞部門The Athletic採訪，述說就讀俄亥俄大學醫學院期間，為應付繁重的學業壓力開始跑步，成長突飛猛進，甚至在2020年獲得了美國奧運馬拉松選拔賽的參賽資格。

在科羅拉多州洛磯山脈高海拔地區舉行的萊德維爾100哩越野賽(Leadville Trail 100)，素來有「跨天賽跑」(Race Across the Sky)之稱，弗勞爾今年8月初次參賽，就打破了塵封31年的女子紀錄。這條路線海拔最高點達1萬2500呎，總爬升高度達1萬5000呎，參賽者凌晨4點就得到起跑線準備。

弗勞爾表示，萊德維爾是高山賽道，耐力要求極高。她在此之前比賽過的最遠距離是100公里(62哩)，「100哩比100公里長了整整38哩，所以我完全不知道跑到70哩、80哩、90哩時身體會是什麼感覺。這整個夏天，賽道各段我都跑過，獨立路段跑起來都有信心，但不知道最終能跑出什麼成績。」

她的目標是20小時內完賽，最後15哩她加快了速度，「那時有人跟我說，我比破紀錄的速度僅慢了幾分鐘。最後幾哩我們回到小鎮，到處都是燈光，人們都在歡呼，感覺非常不真實，我才意識到我打破了紀錄。」弗勞爾以17小時58分19秒的成績完賽，比1994年特拉森(Ann Trason)創下的成績快了8分多鐘，成為首位在18小時內完賽的女性。

萊德維爾賽後，弗勞爾一度不確定今年是否還會繼續參賽，結果還是決定參加11月8日舉辦的Tunnel Hill馬拉松50哩項目，最終以5小時18分57秒的成績完賽，成為史上最快跑完50哩的女性。弗勞爾從去年的Javelina Jundred100公里賽開始，接連在萊德維爾越野馬拉松、Silver Rush 50哩、萊德維爾100哩越野賽、Tunnel Hill馬拉松50哩拿下五項冠軍。弗勞爾跑步的主要目的仍是在上班前放鬆身心，讓她保持理智和平衡，不過破紀錄後，她也開始好奇還有什麼可能性。但無論在超馬賽事中取得如何驚人的成就，她都不會放棄醫護人員的工作，她說離開急診室「簡直難以想像」。

