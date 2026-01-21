36歲李又汝結婚3年以為不孕症！突暈倒送醫喜獲懷孕大驚喜

【緯來新聞網】36歲李又汝結婚3年，今（21日）分享懷孕好消息，透露與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子。談起發現懷孕的過程，她某天突感到不適、一度暈倒，緊急送醫檢查後，發現身體沒有什麼大礙，沒想到一驗孕就出現兩條線，讓她當場又驚又喜，「真的是完全沒想到，卻是人生中最棒的驚喜」。

李又汝結婚3年懷孕了。（圖／民視提供）

李又汝坦言，自己身體曾有多項不易受孕的狀況，對於能夠自然迎來新生命，形容這一切「不可思議，充滿驚喜與感謝」，更是不吝於放閃，甜蜜表示老公在得知即將成為父親後，不僅一肩扛起家計，把她照顧得無微不至，「用行動表達愛我、撐我、護我的決心，真的是嫁對人了」。



對於即將到來的小生命，李又汝以「小小寶貝藍莓」親暱稱呼，感謝孩子選擇來到他們的生命中，成為家中最重要的成員之一，並滿懷期待迎接新成員的誕生。隨著好消息曝光，李又汝也收到許多人的祝福。

