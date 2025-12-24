36歲歌后隔10年喜迎2寶！做試管一次就中「生命得來不易」

舞思愛宣布懷上2寶好消息。（愛玩音樂提供）

去年拿下金曲獎最佳原住民歌手的舞思愛Usay Kawlu在2025年底雙喜臨門，一個是新專輯終於正式開工，另一個則是她終於如願懷上了第二胎，也圓了大女兒許了五年的生日願望，尤其是在相隔十年後，今年初開始積極「做人」，因為工作忙碌的關係，夫妻兩人想要孩子的心太強烈，便商量好做試管，沒想到一次就中，讓她直呼太幸運。

她年底的計劃也已經安排好，這次懷孕身體十分健康，肚子的孩子非常配合媽媽的作息和行程，工作絲毫沒有任何影響，舞思愛不僅在九月底飛到紐西蘭正式開始新專輯製作，同時也將到雲林參加 2026 跨年晚會，可說是第一個帶球趴趴走的金曲歌后。

舞思愛表示：「現在已經 9 歲的女兒，從4歲時因為看到同學們都有手足，她也渴望有個玩伴，於是在那之後的每年生日願望都是『想要有一個弟弟或妹妹』。」對於工作忙碌的她備孕不是太容易，夫妻倆也到今年才開始積極「做人」，也因為繁重行程的關係，兩人討論後決定做試管，沒想到一次就中，幸運之餘她也覺得：「經歷了整個過程也才懂得，每個生命得來不易。」

她也表示：「出發印度演出前得知試管成功的消息很開心，當下第一個反應是『要好好照顧身體，不能隨便亂吃東西了』，但在路上還掛念著家鄉光復的災情感到很焦慮，一邊想著回去能夠為家鄉做些什麼，後來回到台灣也趕快回家幫忙，希望能夠趕快恢復起來。」所幸肚子裡的寶寶和她一樣，十分強壯。

她這次孕期什麼問題都沒有，如常的進行所有工作。不過和第一次懷孕不太一樣的是現在更注重飲控跟健身的維持，發現膚況比較好，吃的口味也較以前清淡，心態上也比較放鬆，預產期是明年的 4、5月，她笑說：「二寶小名叫『一烈』，是原住民歡呼語，每次叫寶寶的名字就像在歡呼一樣，姊姊（女兒）也很喜歡，我現在就是好好的享受孕期，準備新專輯，一起開心的迎接跟我一樣金牛座的一烈就行了。」

她近來歷經家鄉天災與再度懷孕，更是感觸良多，直呼要珍惜當下，正專心準備跨年演出內容，她開心的表示：「第一次帶球跨年，應該也是最後一次了！必須讓演出，還是要巨美、巨辣的！到時雲林見！」同時也請雲林的朋友們到時一定要到現場一起共度2025年最後一晚、迎接嶄新的2026。

