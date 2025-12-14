36歲男友不敢獨自面對父母！她被迫陪遊金門「吃素磨合」，5年感情告終。示意圖／取自photoAC

在許多情感故事中，分手的原因並非單純因為彼此不再相愛，而是家庭因素成為壓垮感情的最後一根稻草。一名女網友近日分享「前男友鬼故事」，指前男友要求她陪同帶父母到金門旅遊、全程配合吃純素，最終成為分手導火線。

原PO在Dcard發文指出，前男友的母親個性刻薄、講話無禮，一直是家族間的「拒絕往來戶」，而她自己的家庭則與親戚關係融洽，常常出國旅遊，也喜歡帶母親和阿姨們出國度假。她懷疑前男友可能因羨慕她與家人的親密關係，於是希望帶父母外出旅行，提議由她陪同前往金門，因父親曾在金門服役，很想重訪故地。

原PO透露，她過去曾多次與前男友父母在台灣本島旅遊，但經驗皆不佳。她舉例，前男友的母親要求大家凌晨4點半起床看日出，爬山後又抱怨階梯太多而提前回程，想去花海又嫌人多，每次行程幾乎都是由他母親決定，加上他父母為純素飲食，原PO每餐都要配合，感到相當疲累。

原PO表示，她希望前男友一家三口自行安排金門4天3夜的行程，不必額外麻煩她，但前男友卻以「不想單獨面對父母」、「如果妳不陪，我點太多葷菜沒人吃」等理由，強行要求她同行，甚至稱「我也想看看妳和我爸媽磨合的如何。」

對此，原PO相當不滿，不禁直言「蝦米？我陪你去是當廚餘桶的嗎？！哪一次跟你爸媽吃飯有吃到葷的？！你憑什麼要用考核的角度看我和你爸媽相處的如何？！你當他們的兒子36年，你自己都不敢面對還要拖別人家的女兒下水。」前男友則威脅她，「如果妳沒有要陪我帶我爸媽去金門就分手吧！我以後的另一半要找可以陪我爸媽一起出去的對象。」

原PO最終忍無可忍，下定決心提出分手，並祝福他「找下一位受害者跟著你爸媽一起吃素吧！」她也幽默形容過去5年的相處就像「鬼故事」，並自嘲可能是被前男友「下了蠱」，直到現在才清醒過來。

文章曝光後，立刻引發網友熱論，大家紛紛留言「看起來很像媽寶」、「真的謝謝你分手，這已經不是什麼他爸媽吃不吃素，意見多不多的問題，而是男生明明知道爸媽有問題，自己解決不了，還硬要找個女生來下地獄」、「根本有病吧！心疼下一位可憐女孩」、「當兒子的自己都受不了還想拖著女友下地獄，拜託積點陰德別再害人了」、「哇塞！36歲還不知道怎麼跟自己爸媽相處喔！提出這要求我以為妳男友16歲，還好是前男友了」、「撐得了5年好辛苦，好險妳脫離苦海」。

女網友在Dcard分享「前男友鬼故事」。圖／翻攝自Dcard



