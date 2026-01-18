36歲男土城旅館暴走！入住正常秒變「瘋狂砸房魔」熱水壺高空襲車遭送辦

記者莊淇鈞／新北報導

熱水壺砸中汽車瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市土城區中央二路的某間旅館內，昨天（17）清晨7時許，1名入住的36歲房客楊姓男子突然情緒失控暴走，大肆破壞房內物品，不僅拆毀壁掛電視、摔破鏡子，更將熱水壺從3樓窗戶往外丟出，還砸到1輛行經的汽車，造成引擎蓋當場凹陷，所幸沒有造成人員傷亡，警方獲報立即到旅館，將楊男帶回派出所，詢後將楊男依法送辦。

汽車毀損的情形。（圖／翻攝畫面）

據了解，楊男在16日下午2時許左右辦理入住這家位於新北市土城區中央二路的飯店，楊男當時情緒表現穩定，未有任何異狀。然而到隔天清晨，楊男卻不明原因突然情緒暴走失控，開始在房內亂砸一通，先將壁掛式電視拆下，還摔破房內鏡子，甚至還將熱水壺從3樓窗戶往外丟，熱水瓶落地後碎裂還砸中1輛路過的汽車，導致車身板金出現明顯凹痕。

警方到場時楊男還躺在床上。（圖／翻攝畫面）

被砸中的汽車車主先是嚇得將車停在路中，隨即報警求助，警方獲報立即派遣線上執勤警力到旅館內了解，確認楊男失控行徑後，強制將楊男送醫，待楊男情緒穩定後帶回派出所偵辦，因車主堅持對楊男提告，楊男經警詢後被依毀損罪送辦。

不良行為，請勿模仿！

