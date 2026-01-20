36歲逆子怨「零用錢太少」 親戚：每月拿父母4到5萬

親戚指出，雖然每次拿的是5千元，但一個月至少拿4、5萬元。（圖／東森新聞）





36歲逆子落網後供稱，「媽媽一個月只給他5千元」，根本不夠用，還抱怨父母管教嚴格，從小被打到大。但親戚出面打臉，指出5千元其實是「每一次拿5千」，一個月下來至少向父母拿4到5萬元，父母對他相當疼愛。

更關鍵的是，逆子供稱自己是「先殺父再弒母」，但鑑識人員卻發現，母親的血跡明顯較乾，研判可能是母親先遭殺害，嫌犯說詞出現重大出入。

被殺害的老夫妻，維持家計的貨車仍停在住處。兒子落網後坦承，是因為錢才持刀犯案，並強調母親一個月只給他5千元。然而親戚指出，雖然每次拿的是5千元，但一個月至少拿4、5萬元。加上他是家中獨子，父母一直都非常疼他。警方也調查發現，36歲的嫌犯沒有穩定工作，經濟來源全靠父母，還長期沉溺於手機與電腦遊戲。

鄰居表示：「沒有在工作，哪有在工作，整天在那裡晃來晃去，他好像老婆跑掉了。」

據了解，嫌犯未婚但育有一名孩子，長期與父母同住，卻自稱從小被嚴格管教，因此預謀購買開山刀藏在家中。

嫌犯供稱，17日因為金錢問題與母親發生爭執，抱怨零用錢太少，要求給多一點。之後父親從宮廟返家，雙方再度起衝突，他才會「先殺父再弒母」。

但鑑識人員在命案現場採證發現，母親的血跡較乾，研判母親可能先遭攻擊，與嫌犯供詞明顯不符。

法醫高大成：「在現場研判當然是他媽媽的血比較乾，所以他媽媽是先流血，不一定是先死，但一定是先流血，他爸爸是後面才殺的，有可能為了兩個原因，一個就是為了逃避刑責，第二就是他殺昏了頭，明明殺一個應該要跑了，你為什麼要等到另一個回來，就是要再殺。」

老夫妻靠著賣蔥油餅撐起一家，35年如一日，早已到退休年紀，事發當天仍外出工作。相較之下，嫌犯遊手好閒，僅在母親中風期間短暫幫忙過。

如今因為金錢問題釀成悲劇，痛下毒手。檢警預計在22日進行解剖，以進一步釐清死因，還原完整犯案經過。

