36歲逆子砍死賣蔥油餅雙親吐殺機 女主播怒嗆：真的不是人

36歲男子亂刀砍死年邁雙親，19日晚間遭警方逮捕。（圖／張鎧乙攝）

新北市蘆洲區36歲男子殺害靠賣蔥油餅維生的父母，殺機竟是不滿父母每個月給的五千元零用錢太少，落網後絲毫沒有悔改之意，引發輿論一面倒撻伐，前主播劉芯彤得知這起慘絕人寰的悲劇後，難掩怒火開嗆：「你真的不是人」。

劉芯彤表示一個36歲成年人，因為父母一個月只給五千元零用錢，加上嚴格管教，就心生不滿痛下毒手，讓她氣到質問：「你都36歲了，還在家啃老，到底還剩多少羞恥心，又把『孝心』放到哪裡去了」，接著強調五千元是兩個老人家賺的辛苦錢，在收工後，還要擔心兒子挨餓，幫忙帶晚餐回家，足以見得對兒子的百般呵護。

廣告 廣告

沒想到兇嫌落網後一句「我忍很久了」，斷送扶養自己長大雙親的性命，讓劉芯彤怒嗆：「忍很久的是你父母，被你耗光一輩子耐心、又被你傷到最深的也是你父母」，接著強調這絕對無法構成殺人的理由，根本就是藉口而已，最後再次砲轟：「什麼東西啊……你真的不是人」。

PO文曝光後，引起不少網友共鳴：「啃老族都把問題推給別人，覺得自己很可憐，都是別人欠自己的」、「這種兒子沒有羞恥心，還痛下殺手，真是畜生」、「生養到這種殺人的，真讓人不知道該怎麼辦」、「36歲拿領用錢還嫌少」、「這種人不值得被原諒」。

更多中時新聞網報導

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年

入境帶國外加熱菸違法 罰5萬起跳

郭彥均搭檔鍾欣凌很幸福