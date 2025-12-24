36歲金曲歌后宣布懷孕！年初拚試管一次成功 準備成為二寶媽

記者鄭尹翔／台北報導

舞思愛年初做試管成功懷孕。（圖／CARAT WANG、愛玩音樂提供）

去年榮獲金曲獎最佳原住民歌手的舞思愛（Usay Kawlu），在2025年底迎來人生雙喜臨門，不僅正式宣布懷上第二胎，也同步啟動全新專輯製作計畫，事業與家庭同時邁入全新階段。舞思愛坦言，這次懷孕圓了大女兒連續五年許下的生日願望，也讓全家人感到無比幸福。

舞思愛宣布懷孕，將成為二寶媽。（圖／愛玩音樂提供）

舞思愛宣布懷孕，將成為二寶媽。（圖／愛玩音樂提供）

舞思愛透露，9歲的女兒從4歲起就因羨慕同學有兄弟姊妹，每年生日都許願「想要一個弟弟或妹妹」。由於工作行程繁忙，夫妻倆直到今年初才開始積極備孕，經討論後決定進行試管療程，沒想到一次就成功，讓她直呼相當幸運，也深刻體會到每個生命的得來不易。

廣告 廣告

她表示，得知試管成功時正準備前往印度演出，第一時間便提醒自己要更加照顧身體。儘管期間掛心家鄉花蓮光復的天災狀況，回台後也立刻返鄉幫忙，但幸好肚中寶寶十分健康，整個孕期狀況穩定，工作行程完全未受影響。

舞思愛也分享，這次懷孕和第一胎不同，更注重飲食控制與健身，生活作息相對清淡，心態也更加放鬆，膚況甚至比以往更好。她笑說，二寶小名取為「一烈」，是原住民的歡呼語，象徵喜悅與祝福，預產期落在明年4至5月，期待迎接與自己同為金牛座的寶寶。

在2025年下半年，舞思愛行程滿檔，陸續參與日本大阪世界博覽會、前往紐西蘭製作新專輯，並登上印度「Taiwan Indigenous Music Night（台灣原住民之夜）」舞台，將台灣原住民文化帶向國際。她感性表示，每一次出國演出都讓自己重新調整步調，更懂得珍惜眼前的一切。

即將迎來人生首次「帶球跨年」，舞思愛也確認將登上雲林2026跨年晚會舞台，笑說：「這應該也是最後一次帶球跨年了，演出一定要又美又辣！」並熱情邀請大家一同到現場，迎接嶄新的2026年。

更多三立新聞網報導

超大咖天后公公驟逝！婚禮決定無限期延期 曾因疫情一度取消舉行

獨家／五月天阿信跌落舞台！演唱會全場緊急暫停 吳建豪急奔向前險跌倒

獨家／五月天阿信跌落舞台影片曝光！直接重摔消失 全場瞬間嚇到安靜

五月天阿信跌落舞台傷勢曝光！手受傷流血忍痛重返 相信音樂回應了

