36歲金曲歌后懷孕了！年初拚試管一次成功 5年願望終於成真

舞思愛宣布懷孕，將成為二寶媽。愛玩音樂提供

去年榮獲金曲獎「最佳原住民歌手」肯定的舞思愛，於 2025 年底迎來人生與事業的雙重喜訊。不僅全新專輯正式啟動製作計畫，更如願懷上第二胎，圓了大女兒連續許願5年的生日心願，讓她直呼「真的太幸運了」。

舞思愛透露，9歲的女兒自4歲起就因羨慕同學有手足，每年生日願望都是希望能有弟弟或妹妹。由於夫妻倆長年忙於工作，直到今年初才積極備孕，經討論後決定嘗試試管嬰兒，沒想到一次就成功，讓她在感恩之餘，也深刻體會到生命得來不易。得知試管成功的消息時，她正準備前往印度演出，當下既開心又提醒自己必須更加照顧身體。

預告跨年演出造型超吸晴

這次懷孕過程相當順利，寶寶十分「配合媽媽行程」，讓舞思愛的工作幾乎未受影響。她不僅於9月底飛往紐西蘭展開新專輯製作，也確定將現身雲林參與2026跨年晚會，被笑稱是「帶球趴趴走」的金曲歌后。

與第一次懷孕相比，舞思愛現在更注重飲食控制與健身維持，整體狀態更加穩定，膚況與心態也都比過去更好。她透露，預產期約落在明年4、5月，二寶小名取為「一烈」，是原住民的歡呼語，象徵迎接新生命的喜悅，也深受姊姊喜愛。

隨著聖誕節將近，她已全心投入跨年演出準備，笑說這可能是第一次、也是最後一次「帶球跨年」，更霸氣表示：「演出一定要巨美、巨辣！」熱情邀請雲林的朋友們到場，一同向嶄新的2026。



