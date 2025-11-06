36歲除役後才被發現閃兵 內政部：研議刑期加重2／3

圖為參與漢光演習的國軍。資料照片

藝人閃兵連環爆，國民黨立委黃健豪提案修改《兵役法》，主張即便已屆除役年齡，若未履行服役義務者，仍視為役齡男子，不因年齡屆滿而當然取得除役身分。內政部6日回應，可能不一定要回來服役，而是加重刑期3分之2等，但尚未定案。

藝人「閃兵」案爆不完，最高檢建議修法將《妨害兵役治罪條例》刑期由現行5年以下，調高為7年以下有期徒刑，國防部長顧立雄今天表示將與內政部及相關部會研議修法可行性；內政部長劉世芳回應，修法態度與國防部一致。

廣告 廣告

針對閃兵者超過36歲後是否要補服兵役，內政部役政司長沈哲芳表示，這牽涉到國防部兵源應用、體能與部隊內管教問題，國防部目前態度也是先聽取大家意見，再共同研擬相關措施。不過他也透露，相關草案有提到，除役後才被發現閃兵，除了補服役，也有另外一個機制，比如加重刑期3分之2，但都仍待討論，目前尚未定案。

至於「體位區分標準」修訂進度，沈哲芳說，標準制定主管機關是國防部，應用機關是內政部與縣市政府，內政部會尊重國防部對國軍體能的要求；目前雙方初步共識是11月中旬預告修正標準，但還是要尊重國防部法規作業期程，明天會再跟國防部確認部分項目。劉世芳補充，據她所了解，國防部傾向於明年4月定案。

【看原文連結】