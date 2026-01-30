36歲Angelababy零修圖畫面曝光！網見「歲月痕跡」嚇壞 超土造型粉絲看傻眼

Angelababy熬過封殺，已開始恢復工作出席活動。翻攝微博

36歲的Angelababy（楊穎）曾在2023年觀看BLACKPINK成員Lisa的「瘋馬秀」大尺度表演，被中國官方「軟封殺」，經過2年多，她已逐漸復出，近日到杭州出席活動，受到大批粉絲迎接，現場0修圖畫面曝光，被指魚尾紋、法令紋明顯，過往的「零死角女神」也不敵歲月痕跡。

粉絲一路跟著Angelababy近距離拍攝，她一直面帶笑容，親切與粉絲打招呼，但似乎太過「真實」，臉上紋路也顯得很明顯。這不是Angelababy第一次被指魚尾紋明顯，但大部分網友認為，臉上有紋路很正常，酸民根本「雞蛋裡挑骨頭」。

廣告 廣告

Angelababy被指臉上紋路明顯。翻攝微博

爆乳又露腿！臉蛋撐起超土造型

而Angelababy最近也分享拍攝代言照，不僅深V爆乳，不規則剪裁的短裙也大露美腿，但被認為造型老土，連粉絲都挺不下去，傻眼喊：「這都什麼造型？」、「妝容很難看、裙子很難看，把造型師換了。」、「能不能有點審美？全靠姐臉蛋撐著，不合時宜的搭配。」

Angelababy代言造型老土連粉絲都看不下去。翻攝微博

Angelababy代言造型慘被批評。翻攝微博



回到原文

更多鏡報報導

Rose媽媽回來了！林心如50大壽重現《華燈初上》 霍建華墨鏡耍酷放閃合唱

中國戲劇女神金晨驚傳車禍逃逸 甩鍋給助理頂罪負全責！要求保險公司撤案蓋消息

趙薇成「劣跡藝人」遭封殺4年！突露面直播10分鐘被切黑幕 無奈喊話粉絲：活久一點

渣男事業成功搞外遇 這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫