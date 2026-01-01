「36秒吃12顆葡萄」好運到？醫逆風喊話：小心影響顏值

民眾跟瘋跨年夜吃12顆葡萄求好運，醫師提醒有風險。取自unsplash



網路瘋傳跨年夜「36秒吃12顆葡萄」求好運，醫師逆風提出3點叮嚀，除了要小心哽塞風險，糖份過高也不利代謝，熬夜還可能影響顏值，建議用「一飲品」取代更好。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書粉專「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」指出，聽說在跨年夜「36秒吃12顆葡萄」能帶來一整年的幸運，但她看著大家拼命丟葡萄，忍不住職業病發作，想要送上3個逆風提醒。

首先，關於安全。陳潔雯說，「好運還沒到，千萬別讓『哈姆立克法』先登場」，興奮倒數時快速吞嚥圓滾滾的葡萄，是極高的哽塞風險。「氣管比運氣更需要暢通」，家有老人小孩的，剪小塊或慢慢吃就好，好運不會因為你嚼了37秒就取消的。

再來，關於代謝，「半夜12點，你的胰臟想下班了」。陳潔雯指出，瞬間吞下12顆葡萄，約等於 1.5 份水果糖量，會讓血糖像煙火一樣飆高。「這不是開運，這是給胰島素的『加班派對』」。想要明年代謝好，不如分給全家人一起吃，把糖分（和福氣）分散出去。

接著，關於顏值。陳潔雯表示，熬夜已經傷皮膚，再來一波高糖衝擊？「這簡直是「糖化反應（Glycation）」的完美配方！」糖化會讓膠原蛋白變脆、皮膚暗沉。為了明早醒來不要水腫、也不要長出新的細紋，不如優雅地吃、慢慢地品嘗。

陳潔雯建議，與其狼吞虎嚥，不如拿著一杯好水或無糖茶，在一踏入2026年時，許下「善待身體」的願望，讓新年不只運氣好，更是血糖穩、顏值高、氣管順。

