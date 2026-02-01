36美元飆到650美元 SanDisk一年暴漲17倍

▲SanDisk近一年股價大漲。（圖／品牌提供）

[NOWnews今日新聞] 在AI資料中心擴建潮推升儲存需求下，快閃記憶體與SSD品牌商SanDisk股價近一年暴衝，外媒點名從去年約36美元一路飆到今年初盤中一度650美元，漲幅超過17倍，背後關鍵是獲利跳增與企業端訂單明顯放量。

SanDisk股價1月31日開盤衝上每股650美元、其後回落至約587.96美元附近，但仍遠高於一年前約36美元水準；同時，公司獲利年增7.7倍至8.03億美元，被視為這波股價噴出的核心推力。

科技網站Tom's Hardware報導指出，從客戶結構來看，SanDisk成長動能主要來自AI基礎建設投資延續。報導提到，AI資料中心、超大規模資料中心與半客製化客戶相關營收年增76%；工業與車用客戶營收年增63%；消費性市場營收也有52%的增幅。而SanDisk執行長David Goeckeler也在說明中強調，產品組合轉佳讓公司能更快吃到這波需求。

除了短期業績噴發，SanDisk也同步拉長產能與技術合作的時間軸。報導指出，公司在1月29日的財報/公告中提到，將延長與日本快閃記憶體與SSD製造商Kioxia的合資合作，雙方目標在2026年推出新一代3D NAND。

在記憶體全面漲價的背景下，市場也開始把焦點移往NAND後續報價。報導提到，Kingston內部人士先前曾提醒，若有升級記憶體或SSD需求不宜久等，因為價格可能還會續走高；而SanDisk也被點名，計畫在今年第一季把企業級3D NAND SSD價格調升到「翻倍」的水準，後續是否外溢到消費性產品端仍待觀察。

