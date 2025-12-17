36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備

近期有消息稱，俄羅斯已將約 36 萬名士兵部署至白俄羅斯與北約國家的邊境地區，並已做好隨時開戰的準備。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 隨著美國川普政府逐漸將戰略重心轉像印太地區，越來越多歐洲國家開始對俄羅斯可能造成的威脅感到擔憂。近期有德國議員發出警告，宣稱俄羅斯已經在白俄羅斯與北約的邊境地區部署了 36 萬名士兵，隨時準備對歐洲發動攻擊，呼籲歐洲國家團結共同應對危機。與此同時，英國空軍司令官也公開發聲，要求民眾做好對抗俄羅斯威脅的準備，認為歐洲地區形勢目前已經處於十分危險的地步。

白俄羅斯媒體《NEXTA》在 X 上發布推文指出，德國聯邦議院議員兼國防專家羅德里希．基塞韋特 ( Roderich Kiesewetter ) 日前出席德國電視頻道《N-tv》的相關節目時表示，俄羅斯已將兩個軍團的士兵駐紮至白俄羅斯與北約國家的邊境地區，預估總兵力可能多達 36 萬，且已做好隨時開始作戰的準備，具備對北約國家造成威脅的能力。

德國聯邦議院議員兼國防專家基塞韋特提出警告，呼籲歐洲國家團結一致，共同對抗俄羅斯所帶來的威脅，認為 2026 至 2027 年將成為俄歐衝突局勢的關鍵時期。 圖：翻攝自 @Maks_NAFO_FELLA X 帳號

基塞韋特稱，自從發動俄烏戰爭後，俄羅斯的經濟體系逐漸轉變為由戰爭驅動的體系，且克里姆林宮當局也持續積極的訓練士兵，並將多數士兵投入針對烏克蘭的侵略行動之中。然而，有數十萬名接受過訓練的士兵卻並未被投入對烏克蘭的戰爭，基塞韋特認為，這些士兵很可能是莫斯科準備在與北約爆發衝突時，用於打擊北約國家的主要力量。

基塞韋特強調，隨著歐洲國家與俄羅斯間的對立不斷加深，「現在指望克里姆林宮能『幡然醒悟』的想法已經過於天真」，呼籲歐洲國家團結一致加強軍備，打造更強大的國防能力，並以更為謹慎的態度應對俄羅斯威脅，共同應對即將到來的難關，「 2026 與 2027 年將成為俄歐衝突局勢的關鍵時期」。

擁有「紅旗師」、「蘇沃洛夫勳章師」的俄軍精銳部隊第 76 空降突擊旅。 圖：翻攝自 @YourAnonCentral X 帳號

與此同時，英國空軍參謀長理查德．奈頓 ( Richard Knighton ) 也公開提出警告，呼籲英國民眾「做好與俄羅斯作戰的準備」。奈頓指出，英國遭受俄羅斯攻擊的風險是真實存在的 :「我們不僅要向軍方內部人士公開說明，也應該向一般民眾告知即將到來的威脅」。

奈頓認為，目前的歐洲地區局勢是他職業生涯至今「最危險的一段時期」，呼籲政府推動全國性的應對措施，加速發展國防工業、升級基礎建設，並促進民眾做好隨時爆發衝突的心理準備。奈頓強調，目前俄羅斯武裝部隊人數已超過 110 萬人，且至少 40% 的國家預算被用於戰爭，「上述數據都是 10 年前的 2 倍以上，這表明了俄羅斯正在積極準備應對可能發生的衝突」。

