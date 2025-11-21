36 小時不斷電！國臺交 80 週年音樂馬拉松霸氣登場

▲國臺交 80 週年震撼開唱，從音樂廳到星空舞台，一次聽滿 36 小時。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】國立臺灣交響樂團（NTSO）將於 2025 年 11 月 21 至 22 日在衛武營國家藝術文化中心推出「36 小時不間斷」的 80 週年系列活動，從室內音樂廳延伸至戶外劇場，共呈現 5 場正式音樂會與 1 場校園團隊演出，打造跨場域、跨世代、跨樂種的音樂盛典，邀請民眾以多元方式走入古典音樂。

▲《NTSO交響派對—重返經典》11月22日衛武營國家藝術文化中心戶外劇場盛大登場，楊智欽指揮國立臺灣交響樂團。

北歐詩意揭序章：水藍╳陳毓襄

11 月 21 日晚間登場的《水藍，陳毓襄與國臺交》由首席客席指揮水藍與駐團藝術家陳毓襄領銜，演出葛利格《鋼琴協奏曲》、西貝流士《第二號交響曲》，並世界首演張菁珊創作的《八十新章》，以當代音樂語彙向國臺交 80 年歷史致敬。

《交響大會串》三連演：展現臺灣多元交響力

11 月 22 日的三場《交響大會串》呈現國家與民間樂團共創的多元面貌。

上午場：吳庭毓與龍潭愛樂以《當孟德爾頌聽見張雨生》串聯浪漫樂派與華語流行。

下午場：廖嘉弘率台北世紀交響樂團帶來《歡慶．神聖的火花》，致敬小約翰．史特勞斯 200 週年，象徵跨世代音樂傳承。

傍晚場：林天吉攜台北愛樂、高雄室內合唱團與華洲園掌中戲團，以《媽祖傳奇》結合《第九號交響曲》，打造富臺灣文化語彙的舞台景觀。

▲NTSO 80週年團慶音樂會《交響大會串》，11/22衛武營國家藝術文化中心登場。

星空壓軸《NTSO交響派對—重返經典》

夜間戶外壓軸節目由楊智欽指揮 NTSO，邀金曲歌手邵大倫、曹雅雯、黃妃、李翊君等重新演繹 1970–2020 經典台劇主題曲，如《包青天》《星星知我心》《天后》等名作，在星空下喚起世代記憶。演出前，由高泰國中直笛團、新埤國中玩埤合唱團演出《我的音樂伸展台》，展現國臺交深耕教育的成果。

迎向下一個 80 年：以音樂連結社會

國臺交團長歐陽慧剛表示，80 週年不僅是里程碑，更是展望未來的新起點。國臺交將持續推動創作、教育與文化交流，讓世界聽見臺灣的聲音。更多節目資訊請至NTSO 官網、購票請洽：OPENTIX 兩廳院文化生活。（圖╱NTSO國立臺灣交響樂團提供）