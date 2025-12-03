360秒煙火亮點公布台北101 SPARK 101雙跨年！小S獻聲回顧20年跨年記憶 錄音時與賈永婕痛哭

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

今年台北101以全新主題「SPARK 101」揭開歲末序幕，打造橫跨聖誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典，甚至12月26日起就進入跨年倒數，活動內容比往年更加精彩、驚喜！而小S獻聲回顧20年跨年記憶，台北101董事長賈永婕也表示在錄影過程中，兩個人都感動到抱頭痛哭，相當有感觸！

圖 / 台北101，以下同

今年「SPARK 101」活動共有四大主題篇章—SPARK the MOMENT、SPARK the NIGHT、SPARK the LOVE與SPARK the ART，透過煙火、音樂、燈飾、光影、藝術與愛心，點亮整個城市的節慶氛圍。「SPARK 101」不僅象徵煙火綻放的璀璨光芒，更代表每個人心中被點燃的熱情與希望！

廣告 廣告

12月3日「SPARK 101雙跨年系列活動記者會」，由台北101董事長賈永婕揭示活動主軸與創意構想，分享如何以「SPARK 101」串連整個歲末節慶，讓歡笑、感動與祝福延續整個歡慶時節。

賈永婕也透露，這次跨年煙火的畫面設計著重在北面、東面，準備了很多過去沒有的視覺與效果，低煙煙火也希望能讓觀看效果更良好。

現場首播台北101品牌影片《Together, As Always 因為有你》，象徵著台北101一路以來與台灣人民共同走過的時光記憶，影片串起每一年跨年夜的感動瞬間，從萬人倒數的歡呼，到家人朋友相擁的笑容，讓每一幕都成為屬於這座城市的情感印記，影片更特別請來小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，為影片注入真摯情感，她以細膩語調娓娓道來那份屬於所有台灣人的跨年共鳴。

台北101董事長賈永婕表示：「SPARK點亮的不只是煙火的瞬間，而是屬於每個人與台北101的記憶火花。希望每一個人都能在台北101找到專屬於自己的感動與力量。」

SPARK the MOMENT — 跨年煙火 以音樂點燃新世代能量

今年台北101跨年煙火亮點之一，是首次與「臺北流行音樂中心」攜手舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」。邀請三金製作人盧律銘擔任音樂計畫總製作人，從創作選曲、培訓、錄音到後製全程參與，扶植30歲以下新生代音樂創作者，讓年輕世代的原創音樂有機會登上國際舞台。

在台北101大樓內展出藝術作品，也是這次SPARK 101 四大面向的亮點之一。

煙火音樂配樂的紀錄片呈現三金製作人盧律銘及四位年輕創作者林樺霖、張富隆、詹維全、賴慕恩這段音樂共創旅程，見證年輕創作者如何以音符與煙火共同譜出最動人的新年樂章。

台北101也同步公開今年跨年煙火的精華版模擬動畫，預告即將登場的煙火璀璨盛況。整段煙火將以五大段落呈現：開場以華麗多彩的煙火磅礡綻放，瞬間震撼夜空；緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織，勾勒出層層堆疊、張力十足的視覺篇章。今年更加入全新巧思設計，為跨年夜準備了多個隱藏版的小驚喜，陪伴大家迎向嶄新的2026年。

SPARK the NIGHT — 燈飾與光雕秀 點亮整座城市

今年適逢迪士尼皮克斯動畫《玩具總動員》歡慶30週年，台北101自即日起至2026年3月8日，將《玩具總動員》人氣角色巴斯光年、胡迪及三眼怪化身在台北101館外燈飾，成為歲末最可愛的節慶夥伴，點亮台北101的幸福光芒，讓整座城市洋溢歡樂與溫暖的氣息。

延續去年的熱烈好評，今年台北101再度推出跨年光雕秀，以精采的視覺饗宴陪伴大家迎接新年到來。自12月27日起2026年1月1日的每個夜晚，台北101都將推出不同主題的精采展演，其中最受矚目的亮點就是《玩具總動員》角色首次以光雕投影形式登上摩天大樓，共十餘位人氣角色將輪番現身，每晚陪伴大家迎接新年，讓整座信義區沉浸在童趣與夢想交織的絢爛光海中！

台北101更將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向每一位默默付出的日常英雄致敬，從深夜堅守崗位的上班族、清晨辛勤的清潔員，到守護社會安全的警消等，每一位隱形英雄的努力共同點亮了台灣的力量，隨後光雕章節進一步展現台灣英雄在世界舞台上的風采，呈現體育領域的耀眼成就，包含棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等，象徵台灣人勇於挑戰、讓世界看見的堅韌精神。

接著以AI科技與創新為主題，展現台灣在智慧時代中的關鍵角色與創新能量，為跨年夜揭開最動人、最具未來感的篇章。此外，台北101也與多家品牌合作推出贊助光雕影片，內容同樣精彩可期，將為今年的跨年夜增添更多驚喜與亮點。

SPARK the LOVE — 公益行動 讓愛成為希望的起點

台北101公益行動將透過兩大暖心活動傳遞社會關懷，首先《夢想舞台耶誕音樂會》於12月每個週末午後在四樓都會廣場登場，打造屬於孩子們的夢想舞台，邀請全台中小學與兒少團體共襄盛舉，透過音樂與表演，讓每一個純真的聲音都成為祝福。

而去年一推出就獲得熱烈迴響的《聖誕傳情 點燈告白》，今年也再度開放民眾付費報名，讓浪漫告白、真摯感謝或溫暖祝福都能以點燈打字的形式點亮整座城市，《聖誕傳情 點燈告白》所得20%將捐贈公益單位，讓愛心不只閃耀夜空，更持續傳遞溫度與希望。

SPARK the ART — 藝術共鳴 讓城市綻放文化光彩

台北101以藝術串連城市文化與地方創意，展現從心出發、跨越疆界的美學能量。即日起至2026年2月26日於辦公大樓一樓大廳推出的《城市心脈動》（The Pulse of the City）藝術展，由策展人胡朝聖領軍，邀集五組來自不同領域的藝術團隊：包含黃海欣、陳萬仁、羅懿君、耿傑生及何理互動，透過各自獨特的視角與媒材，展現藝術如何以創造力與美學力量，點燃城市的感知與想像。

同時，台北 101 與雲林縣政府攜手推出《超越偶‧超越巔峰》（Beyond the Puppet, Beyond the Summit）特展，即日起至2026年3月1日於台北101觀景台89樓秘境花園觀景台隆重登場，以「布袋戲意象 X 森林療癒 X 國際地標」為策展主軸，讓國內外旅客能在台北101觀景台，感受台灣傳統文化與當代藝術交織的創意與溫度。

SPARK 101點亮希望 迎向閃耀的2026年

「SPARK 101」不僅是一系列節慶活動，更是一段陪伴大家共度的歡慶時光。無論是聖誕的溫暖、跨年的歡騰、煙火的絢麗，或農曆新年的團聚時刻，都能在這裡找到屬於自己的SPARK。在嶄新的2026年即將到來之際，台北101將陪伴大家一同迎接最閃耀的新年，讓每一道光都成為希望的延續、每一份感動都化為前行的力量。

「SPARK 101」雙跨年系列活動特別感謝交通部觀光署、國泰金控、星宇航空、中華電信、佳音英語、全聯福利中心、華捷商務航空及臺灣證券交易所的共同參與，同時感謝臺北流行音樂中心與迪士尼的熱情合作，攜手為這場歲末盛會注入創意與能量！迎接嶄新的一年！







SNOOPY 熊讚現身信義區！跨年卡司公布2025繽紛耶誕玩臺北光之覓境16大百貨80處燈飾40場展演必追

》https://www.mook.com.tw/article/39113