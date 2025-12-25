361°和360°：各自可以等同於“民主是台灣唯一的方向”或者“統一是台灣前途的唯一方向”嗎？／俞劍鴻

俞劍鴻

大家都知道說當政治人物（或者一般的老百姓）講的越多或者發表的文字越多時就越容易出現矛盾，而他們泰半不懂如何化解之。

很久以前就聽到一個關心和注意台北當局和北京當局之間的互動的專家說全方位就是沒有方位。有一家金融公司說他們所提供的是全方位的服務；也看到一則報導說藝人白嘉莉具有全方位的魅力。讀者有察覺到矛盾嗎？

2025年12月，筆者看到賴清德所鼓吹的也就是民主是台灣唯一的方向，而大陸國務院台灣事務室發言人所提醒他的則是統一是台灣前途的唯一方向。到底有多少讀者看懂了他們所各自講的？我猜1%不到。

先從360°談起。

360°

當我們畫一個圓圈時，就可以說以它等同於一個全景 （view）【或者全方位 (omni-directional)】。由於360等同於形容詞，360°或者360（角）度的英文只能夠這麼地撰寫：360 degree view，而非360 degrees view。緊接著，如果一個全景有360度，吾人可以這麼地講：每一個 ° 等同於一個角度也可以是對我而言一個方向這個同義字。

曾經有一位在美國航空業界工作的華人高級工程師對我和其他人說怎麼會有361°？我對他解釋說三六一度是一家位於福建省廈門市的公司。由於生產體育用品，可以這麼地說，它的產品可以360°或者全方位地銷售到或者使用在和穿到全世界各地。

簡言之，對那一家公司而言，三六一度類似一個具有創意的名稱、口號和所謂的全方位【因為每一個（角）度有可能等同於重複了360次的三六一度】。

賴的10個字

“民主是台灣唯一的方向”這句話是有問題的。這是因為賴使用了唯一這兩個字。我們可以說361°或者三六一度（有可能是那一家公司的名稱）等同於那10個字。

就360度，是否有可能在說每一度都是三六一度？答案是不能夠排除那一種可能性，因為作為一個公司老闆有可能要求每一個員工先購買他們自家公司（有瑕疵但減了價格）的產品。

同樣的邏輯，必須要提出質疑的是：如果361° = 賴的那10個字，不也就是在說360°的每一度也是那10個字？這麼一來全方位不就是沒有方位，因為我們的世界不是還有其它的東西？

易言之，如果361° = 賴的10個字，要360°有方向的話，第一度有可能就是自由；第二度為經濟發展；第三度可以是增加邦交的數目；第四度等同於在大陸地區例如福建省協助人民省政府推動或者推進（經濟）政策之執行，以此類推到第三百六十度。

大陸發言人的12個字

“統一是台灣前途的唯一方向”也是要被打問號的。在此，要先談統一這個概念。英文應該是 unify,而非 reunify。這是因為北京當局從未統治或者治理過台灣地區一秒鐘，而當蔣介石擔任中華民國在台灣 （Republic of China on Taiwan）時期曾經規劃了反攻大陸這個計劃，亦即打算 reunify （再度統治或者治理）大陸地區。

美國現任總統於今年10月也說過 Taiwan is Taiwan。他也使用過有別於 country 和 state 的 nation 這個概念來詮釋和中華民國斷了邦交的華府是如何把 Taiwan 只等同於 nation 亦即有一群人願意在台灣地區共同生活，久而久之通常會有一些人先在該地區鼓吹 nationalism （民族主義）。（李登輝曾經把 nation 翻譯為國家並且講美國說台灣是一個國家，這是絕對錯誤的詮釋。）再基於大陸當局不會把台灣地區當做一個 country （中文的翻譯可以是國家）或者 state （中文的翻譯可以是國家），Donald J. Trump 的一個中國政策還只是承認中華人民共和國為 country 和 state。

如論如何，只談統一台灣是不夠完整的。如果361° = “統一是台灣前途的唯一方向”，360°的第一度就要等同於譬如大陸當局還要收復一些領土，例如被毛澤東所丟掉的外蒙古和在江澤民任內所割讓給俄國但具有爭議性的國土和被其它國家所非法佔領的南沙群島的一些島嶼。

“全方位就是沒有方位”表達地不夠清晰

前面說過，很久以前就聽到說全方位就是沒有方位。至今，我才想通說講那一句話的人應該要更加精確地說1)全方位就是沒有完整的方位也就是說100%的全方位也可以只等同於一個 ° 或者角度，更何況其位階還是最起碼低於361°。；2）100%的全方位並不百分之百地等同於1~99%的各自全方位，由於尺寸、面積、分量、顏色等等的不同；和3）第一個角度所面對的現象非常可能和譬如第50個或者第66個角度所面對的現象不一樣。

餘論

總而言之，我們可以確定地說賴和大陸發言人所講的是有矛盾的，無法說服很多把邏輯放在第一位的人。

如何化解矛盾，就是要從頭到尾應用一個【dialectical （辯證）】理論才會比較貼近事實。對台北而言，那個理論就是要從1912年1月1日起算，而對北京來說，則是1949年10月1日。（照片示意圖翻攝企業共享logo)

（俞劍鴻，美國紐約大學博士、前國立中山大學中山學術研究所教授兼所長）