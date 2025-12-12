365元鹹酥雞後又753元檸檬魚！？ 女遭罵拜金

一名男網友在社群平台發文，抱怨女友點餐金額超出預期，事後要求補貼餐費，引發網路熱議。（圖／東森新聞）





日前才發生一起情侶因為購買365元鹹酥雞引發爭執的事件，男方批評女友花費過高，甚至指責對方是拜金女，兩人最後因此分手。類似爭議近日再度出現，一名男網友在社群平台發文，抱怨女友點餐金額超出預期，事後要求補貼餐費，引發網路熱議。

該名男子表示，日前與女友逛街後感到肚子餓，兩人決定到美食街用餐，當時他主動表示要請客，沒想到女友點了菜單上價格最高的泰式檸檬魚套餐，單價486元，並另外加點最大份的月亮蝦餅，整餐金額達到753元，讓他無法接受。

男子指出，自己薪水不高，平時與女友多半採取AA制，原本只是想請對方吃一頓普通的飯，沒想到一次花費就超過700元，事後傳訊息希望女友補貼部分餐費，雙方因此發生爭執，最後不歡而散。

事件曝光後，引發大量網友討論，有人認為既然男方主動表示要請客，就不該事後計較金額，也有人認為女方點餐時應顧及對方的經濟狀況，雙方立場各有支持者。

此外，也有網友整理部分男性心中所認定的拜金女特徵，包括未選擇買一送一仍購買星巴克、飲用35元礦泉水、購買85度C切片蛋糕、前往咖啡廳消費，甚至連30元的貢丸湯多吃一顆，都被認為應該額外付費，引發不少人質疑這類標準是否過於嚴苛。

類似因為金錢觀引發的情侶爭議層出不窮，專家也指出，消費習慣與價值觀是交往中重要的一環，若雙方落差過大，及早溝通甚至理性分開，或許對彼此都是較好的選擇。

