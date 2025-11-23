情侶為365元鹹酥雞分手 台南店家推「拜金套餐」優惠350
一名女網友因購買365元鹹酥雞被男友罵拜金還因此分手，台南市一間第一家鹹酥雞趁話題熱度，順勢推出「365拜金套餐」，限時優惠價350元，老闆更掛保證「一定讓你吃不完」，貼文上線後吸引超過20萬人朝聖。
事件起因於一名女網友在Dcard發文表示，下班回家路上發現一間新開的鹹酥雞店，買了365元回家與男友一起食用，結果最後吃不完。她的男友認為這間店太貴，相同的量去別間購買不到300元，還因此指摘她金錢觀有問題，甚至罵她是拜金女，因為自己錯估份量，隔天再吃，男友又酸言酸語碎念，最後她忍無可忍與男友提出分手，此事在網路上引起廣泛討論。
台南第一家鹹酥雞跟上這波時事話題，推出「365拜金套餐」，限時優惠只要350元。套餐內容物包括2份無骨鹹酥雞、魷魚腳、四季豆、花椰菜、小肉豆、蛋餅皮、薯條、甜不辣等，若全部單點實際價值為400元。有網友將照片分享至Threads社群平台後，迅速引發關注。
網友紛紛在貼文下留言回應，有人表示，「真的超大份，留著明天中午吃」、「事後發現這不是拜金套餐，而是扶貧套餐」、「情侶去買有規定男生可以先挑190元的品項嗎」。也有網友詢問「同價位的不知道能不能換別的品項，笑死」、「這間是我的愛店耶，改天就去買」。另有網友敲碗表示「不知道彰化這邊有沒有老闆要推出這個套餐」、「這優惠套餐可以固定一直出嗎？過年回家想吃啦！」
