365元鹹酥雞掀跟風 台南推「拜金套餐」：保證吃不完

近日一名女網友抱怨，下班後買了365元的鹹酥雞最後沒吃完，害她因此被男友罵拜金，在網路上引起討論，結果台南市一間鹹酥雞店跟上潮流推出「拜金套餐」，不只價格上有優惠，老闆還說量一定會多到吃不完，讓網友全都笑翻。

一名女網友近日在Dcard表示，下班回家路上發現一間新開的鹹酥雞店，買了365元回家跟男友一起吃結果最後吃不完，男友一直說這間店太貴，相同的量去別間買不到300元，還因此罵她金錢觀有問題，根本是拜金女，引起討論。

台南一間第一家鹹酥雞也跟上這波時事，推出「365拜金套餐」，限時優惠只要350元，老闆還掛保證「一定讓你吃不完」，讓網友看到後拍下照片在Threads上分享，內容物包括2份無骨鹹酥雞、魷魚腳、四季豆、花椰菜、小肉豆、蛋餅皮、薯條、甜不辣等，若全部單點的話，實際價值為400元。

貼文上線後吸引超過20萬人朝聖，網友紛紛留言笑說「我剛剛也照這菜單買一次，真的超大份，誰吃得完，只能明天中午繼續吃」、「好想吃，這根本是扶貧套餐好嗎」、「同價位的不知道能不能換別的品項，笑死」、「這間是我的愛店耶，改天就去買」、「敲碗台中有鹹酥雞老闆跟上，好想拜金一次」、「這優惠套餐可以固定一直出嗎？過年回家想吃啦」。

