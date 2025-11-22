365元鹹酥雞掀跟風 台南推「拜金套餐」：保證吃不完
近日一名女網友抱怨，下班後買了365元的鹹酥雞最後沒吃完，害她因此被男友罵拜金，在網路上引起討論，結果台南市一間鹹酥雞店跟上潮流推出「拜金套餐」，不只價格上有優惠，老闆還說量一定會多到吃不完，讓網友全都笑翻。
一名女網友近日在Dcard表示，下班回家路上發現一間新開的鹹酥雞店，買了365元回家跟男友一起吃結果最後吃不完，男友一直說這間店太貴，相同的量去別間買不到300元，還因此罵她金錢觀有問題，根本是拜金女，引起討論。
台南一間第一家鹹酥雞也跟上這波時事，推出「365拜金套餐」，限時優惠只要350元，老闆還掛保證「一定讓你吃不完」，讓網友看到後拍下照片在Threads上分享，內容物包括2份無骨鹹酥雞、魷魚腳、四季豆、花椰菜、小肉豆、蛋餅皮、薯條、甜不辣等，若全部單點的話，實際價值為400元。
貼文上線後吸引超過20萬人朝聖，網友紛紛留言笑說「我剛剛也照這菜單買一次，真的超大份，誰吃得完，只能明天中午繼續吃」、「好想吃，這根本是扶貧套餐好嗎」、「同價位的不知道能不能換別的品項，笑死」、「這間是我的愛店耶，改天就去買」、「敲碗台中有鹹酥雞老闆跟上，好想拜金一次」、「這優惠套餐可以固定一直出嗎？過年回家想吃啦」。
其他人也在看
買365元鹹酥雞遭罵拜金！台南店家跟風推「拜金套餐」：保證吃不完
一名女網友日前抱怨，下班後買鹹酥雞回家和男友一起吃，男方主動說願意付錢，並指名要吃的品項，最後總共買了365元，但沒想到她帶回家之後，男方竟罵她是「拜金女」，此話題在網路上引起熱烈討論。就有網友發現，台南一間鹹酥雞店跟風推出了「拜金套餐」，甚至掛保證「一定讓你吃不完」，笑翻一票人。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
情侶因365元「敗金鹹酥雞」分手 店家被神出網友瘋朝聖
情侶因365元「敗金鹹酥雞」分手 店家被神出網友瘋朝聖EBC東森新聞 ・ 21 小時前
365元鹹酥雞掀跟風！台南店家推「365拜金套餐」
一名女網友因購買365元鹹酥雞被男友指責拜金引發網路熱議,台南市一間第一家鹹酥雞順勢推出「365拜金套餐」,限時優惠價350元,老闆更掛保證「一定讓你吃不完」,貼文上線後吸引超過20萬人朝聖。中天新聞網 ・ 17 小時前
台灣人不偷現金 專攻食物、安全帽 他見這幕傻了
許多民眾出國玩之後，都對台灣的治安相當放心，不怕貴重物品亂丟不翼而飛。一名網友昨在電商智取店的投幣機上，看到貼著400元鈔票，忍不住驚呼「台灣真的很怪，機車上的鹽酥雞會被偷，鈔票就是沒人拿。」許多網友解答，店內都有監視器，不會有人笨到為400元吃上官司；但鹽酥雞不一樣，「搞不好是狗咬走了，沒證據能怎樣？」中時新聞網 ・ 1 天前
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了EBC東森新聞 ・ 20 小時前
韓國新亭洞案確定真凶 20年前刑警：放下心中重擔
（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國「新亭洞連續殺人事件」事隔20年後終於確定真凶，不過他已在2015年死亡。當時負責追查此案的刑警尹敬熙坦言稍微放下了心中重擔，但也遺憾無法讓真凶接受法律制裁。中央社 ・ 19 小時前
演唱會多＝全民經濟好？黃揚明「AI拆解賴清德發言」：絕非「大家都有錢有閒」
韓國人氣女團TWICE來台開唱掀起旋風，總統賴清德在21日晚間受訪時，將台灣演唱會大受歡迎歸功於「全民經濟進步」，大讚台灣人有錢又有閒，被批評失言的同時再度掀起熱議；資深媒體人黃揚明透過臉書發文表示，自己請Google Gemini 3分析賴清德發言發現，雖然演唱會多確實證明了台灣具有相當規模的中產階級消費力，但仍無法反映財富分配是否均勻、高通膨等問題。黃揚......風傳媒 ・ 11 小時前
日本流感提前大爆發 24地警戒「整片紅通通」
日本流感疫情持續升溫，日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧表示，上周3000多家醫療機構流感患者人數達逾14萬人，是前一周的1.7倍，流行期比去年提早了一個月；每家機構平均通報患者數達37.73人，是今年首次超過警報標準的30人，地圖上24個都道府縣呈現一片紅通通，提醒赴日民眾留意。中時新聞網 ・ 23 小時前
知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了
擁有近20萬粉絲的知名網紅小冰，經常在自己頻道分享瘦身祕訣，甚至曾靠著飲控、運動成功減肥15公斤。只是最近剛生完二寶的她表示，產後復胖8公斤，為了回到原本體重，不敢聚餐、只吃水煮料理，結果過去對她最有健康2.0 ・ 2 小時前
孫藝真短髮露背太辣！第46屆青龍獎紅毯「最美TOP6」，潤娥頂級美貌搭紅色禮服根本是「人間玫瑰」
孫藝真：俐落短髮 x 珍珠露背，優雅與性感的完美平衡今晚的紅毯女王非孫藝真莫屬！她捨棄了以往溫柔的長捲髮，以一頭俐落的耳下短髮驚喜亮相，髮尾微濕的線條感增添了幾分率性與現代感。禮服選擇上，她身穿一襲銀白色珠光長裙，細密的珍珠與亮片交織出如魚鱗般的光澤，在燈光...styletc ・ 2 天前
郭台銘「滿頭白髮」站台 劉揚偉：沒有郭董、沒有鴻海｜#鏡新聞
2025年鴻海科技日活動，大秀機器人應用和最新款的電動車，鴻海創辦人郭台銘也以貴賓身份出席，這也是郭台銘母親初永貞辭世之後，郭台銘首度公開露面，董事長劉揚偉表達哀悼之意，也表示沒有郭董，就沒有鴻海。鏡新聞 ・ 1 天前
獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光
高雄市著名觀光地景「月世界」遭濫倒百公噸垃圾案，檢警逮獲幕後主嫌岡山區4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等共9人；李男父子...聯合新聞網 ・ 21 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
公車同時來兩台怎麼攔？司機教：揮左手代表第2台
公車同時來兩台怎麼攔？司機教：揮左手代表第2台EBC東森新聞 ・ 21 小時前
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看「沒買齊」已475元
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看「沒買齊」已475元EBC東森新聞 ・ 14 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 19 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前