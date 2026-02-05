365元鹹酥雞男再現身！認愛新歡稱「等現任領年終還錢」 網友怒轟：厚顏無恥
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導
曾因「365元鹹酥雞」事件在Dcard掀起熱議的男子，近日再度現身原貼文留言區，親自更新近況，坦言已經交了新女友，並提到先前積欠前女友的款項，將等「我和新女友的年終發放後再還錢」。回應曝光後，再度引發網友撻伐。
回顧事件起因，原PO日前在Dcard發文表示，當時與男友交往期間，對方主動表示願意出錢一起吃宵夜，並指名想吃的品項，她因此點了365元的鹹酥雞，未料回家後卻被指責「拜金」，「最後我氣到直接跟他說不用付了，他還說這是妳自己說的喔」。事後她也提到，前男友曾向她借款2萬元，分手後遲遲未還，對方說目前付不出來後就此失聯。
事隔一段時間，該名男子主動在貼文底下留言，說明與原PO分手後，彼此都已各自生活，自己也「有了新的幸福」，並表示：「我相信女方也不想再跟我有所聯繫，跟我一樣往前看了，也並不稀罕我還錢給她，所以我選擇尊重她的意見，當然如果要我還那19500也是沒問題的，只是要再等一陣子我+女友的年終才會發放，只要女方需要我們就會還她19500。」
該文一出，引發網友不滿，「莫名其妙為什麼自動減少500變19500元，還說對方要你還才會還，而且要等年終？從未見過像你如此厚顏無恥之徒」、「這人怎麼還有臉繼續吃軟飯，債讓新女友還」、「趕快還錢好嗎？哪來那麼多理由」、「年終還是現女友（新ATM）提供的」、「你現任知道你是這篇文的主角嗎」。
更多FTNN新聞網報導
「這樣配更不健康」你吃鹹酥雞一定要搭炸九層塔嗎？ 營養師揭4大危害
威力彩頭獎上看9.7億！專家點名「4生肖」有暴富運 財神方位曝光
天冷就頻尿、聽到水聲變更急？ 醫：小心膀胱過動症4徵兆
其他人也在看
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
長期遭外貌攻擊！DJ SODA控「留言多來自台灣」心碎點名這粉專
南韓DJ SODA擁有甜美臉蛋和反差的火辣身材，IG、臉書粉專累積破千萬人追蹤，在台灣也擁有高人氣，不過日前她突然在社群上發文，指出自己長期受到外貌的批評，且大部分的評論「來自台灣」，讓她也忍不住問，當初說她漂亮、但現在卻反過來用臉來嘲笑，「改變的人不是你們嗎？」
鄭麗文談「我們是中國人」 蔣萬安直言：我是台灣人
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導國民黨主席鄭麗文近日在接受《經濟學人》專訪時，針對兩岸關係與身分認同提出一系列看法，引發社會討論與政治圈關注。她不...
曾估剩3個月命！陳文茜抗癌現況曝光 「坐輪椅當飛鳥」嘆：別辜負當下
67歲的資深主持人陳文茜歷經多年抗癌煎熬，她罹患黑色素癌第4期後病情一度惡化，醫師曾悲觀推估「僅剩3個月壽命」。不過她並未放棄治療，積極配合免疫療法，持續與病魔對抗。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
舒淇曬「林家女子」合照掀暴動！3大女神同框竟像女大生 誰猜得出她們都50歲？
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...
高鐵桌板誰該收？網紅怒嗆乘客「沒手沒眼睛」慘遭炎上挨轟：巨嬰
YouTuber泰辣近日搭乘台灣高鐵時，因怒罵一名中年男乘客而遭網友炎上，批評他行為失控、情緒過激。當時該名男乘客欲進入靠窗座位，坐在走道側的泰辣，桌板上已擺有食物與咖啡。他起身讓位時，雙手拿著物品無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助收起。不料對方毫無反應，泰辣因此情緒失控，當場怒嗆：「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」蔡維歆
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
強忍悲傷追思大S！小S再發聲：真的很感謝我姊夫
女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
賈靜雯乾爹吳敦過世 曾為竹聯幫大佬槍殺案入獄
前竹聯幫總護法吳敦今（4）日傳出過世，享壽77歲，他生前也曾為影視製作人，隨著他過世，包括陳啟禮、董桂森在內涉入「江南案」的關鍵人物都已經辭世。
許聖梅抱200萬現金到醫院 被拒門外⋯因為是媳婦
謝震武律師主持的《震震有詞》，日前探討「孝順、責任該扛還是外包？長子女或媳婦是最佳舉重選手？」在華人家庭中反覆上演、卻始終沒有標準答案的長照難題。討論焦點之一，來自藝人李運慶妻子洪詩的真實經歷，她因親自照顧失智公公，被部分網友質疑是「孝道外包」，甚至出現「原生家庭缺愛才委屈」的尖銳評論，引發輿論兩極反應。