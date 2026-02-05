365元鹹酥雞男再現身！認愛新歡稱「等現任領年終還錢」 網友怒轟：厚顏無恥

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

曾因「365元鹹酥雞」事件在Dcard掀起熱議的男子，近日再度現身原貼文留言區，親自更新近況，坦言已經交了新女友，並提到先前積欠前女友的款項，將等「我和新女友的年終發放後再還錢」。回應曝光後，再度引發網友撻伐。

曾因「365元鹹酥雞」事件在Dcard掀起熱議的男子，近日再度現身原貼文留言區。（圖／翻攝自Dcard）

回顧事件起因，原PO日前在Dcard發文表示，當時與男友交往期間，對方主動表示願意出錢一起吃宵夜，並指名想吃的品項，她因此點了365元的鹹酥雞，未料回家後卻被指責「拜金」，「最後我氣到直接跟他說不用付了，他還說這是妳自己說的喔」。事後她也提到，前男友曾向她借款2萬元，分手後遲遲未還，對方說目前付不出來後就此失聯。

事隔一段時間，該名男子主動在貼文底下留言，說明與原PO分手後，彼此都已各自生活，自己也「有了新的幸福」，並表示：「我相信女方也不想再跟我有所聯繫，跟我一樣往前看了，也並不稀罕我還錢給她，所以我選擇尊重她的意見，當然如果要我還那19500也是沒問題的，只是要再等一陣子我+女友的年終才會發放，只要女方需要我們就會還她19500。」

該文一出，引發網友不滿，「莫名其妙為什麼自動減少500變19500元，還說對方要你還才會還，而且要等年終？從未見過像你如此厚顏無恥之徒」、「這人怎麼還有臉繼續吃軟飯，債讓新女友還」、「趕快還錢好嗎？哪來那麼多理由」、「年終還是現女友（新ATM）提供的」、「你現任知道你是這篇文的主角嗎」。

