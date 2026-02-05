365元鹹酥雞男「認有新歡」！竟開嗆「這樣」才能還前任錢

生活中心／徐詩詠報導





去年一名男子因365元鹹酥雞，認為女朋友是拜金。相關內容在社群上引發譁然。如今該男又再度更新狀態，透露自己和對方已經分手3個月，而且還交了新歡。對於自己曾向前任借錢近2萬元，他更開嗆「要等自己與新任女友年終下來」才能還。

回顧當時情況，該男前女友在Dcard發文抱怨，指出：「男友一直罵我說這樣365元太貴，說這樣的量其他家店不超過300就有了，還罵我拜金女，早知道我花這麼多就不請客了，對方一直唸誰情侶吃個鹹酥雞會花到365元。」

365元鹹酥雞男「認有新歡」！竟開嗆「等現任領年終」才能還前任錢

一名女網友抱怨買365元鹹酥雞被男友嗆拜金。（圖／翻攝Dcard）消息曝光後網友海量留言把男方罵翻，該男還一度出面想替自己解釋，但眼見無效後便刪除文章。該文時隔3個月後依舊有討論，讓該男再度留言稱：「不知道為什麼還會有人持續關注這篇文，其實這真的沒什麼好再關注的，我們雙方分手後都已經各自安好，我已經有了新的幸福，不再回頭看這段不歡而散的過去，而女方我相信她也不想再跟我有所聯繫，她也跟我一樣往前看了，也並不希罕我還錢給她，所以我選擇尊重她的意見。」他進一步說，當然若前女友要他還那1萬9500元也是沒問題的，只是要再等一陣子他與女友的年終才會發放，只要女方需要我們就會還她。



365元鹹酥雞男「認有新歡」！竟開嗆「等現任領年終」才能還前任錢

該男事隔3隔月再度回應。（圖／翻攝Dcard）

奇葩發言讓網友相當傻眼，稱「你『們』？老兄你能不能別再借了，以後哪天遇到對錢很執著的，你真的會死很慘」、「趕快還錢好嗎？哪來那麼多理由」、「這一篇的按讚數到現在為止是零耶，沒人想挺你這種出爾反爾欠錢不還，還一直佔女生便宜軟飯硬吃仔」、「欠錢還錢天經地義啦」、「這樣的人都還交得到新女友，誰還敢說現在女生拜金，這不是一堆務實的好女生嗎」。

